Фестиваль творчества участников СВО "Ленточка" перенесен на конец сентября

Первый всероссийский фестиваль творчества участников СВО "Ленточка" в Самаре пройдет 27 и 28 сентября на площадке торгового комплекса "Амбар".
В основном концерте фестиваля 28 сентября выступят исполнители и коллективы военнослужащих, ветеранов боевых действий и представители волонтерских движений из 10 регионов России.
Из 30 заявок на участие в фестивале было отобрано 19. Среди них — восемь участников, которые в настоящее время задействованы в СВО, и приедут на фестиваль с передовой.
Напомним, что хедлайнерами фестиваля станут Чичерина, Рич и ансамбль "Голубые береты".
На протяжении двух дней фестиваля запланированы тематические мероприятия: показы фильмов, спектакль "Театра защитников отечества", выставка фронтовых фотографий, тест-драйв бронированной разведывательно-дозорной машины (БРДМ), работа интерактивных площадок с лазертагом, выставка дронов и вооружения. Кроме того, участники смогут пообщаться с выдающимися участниками СВО, принять участие в мастер-классах и многое другое.
Последние комментарии
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!
Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.
Слава Богу не матрёшки!
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.