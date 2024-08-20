Фестиваль творчества участников СВО "Ленточка" перенесен на конец сентября

Первый всероссийский фестиваль творчества участников СВО "Ленточка" в Самаре пройдет 27 и 28 сентября на площадке торгового комплекса "Амбар".

В основном концерте фестиваля 28 сентября выступят исполнители и коллективы военнослужащих, ветеранов боевых действий и представители волонтерских движений из 10 регионов России.

Из 30 заявок на участие в фестивале было отобрано 19. Среди них — восемь участников, которые в настоящее время задействованы в СВО, и приедут на фестиваль с передовой.

Напомним, что хедлайнерами фестиваля станут Чичерина, Рич и ансамбль "Голубые береты".

На протяжении двух дней фестиваля запланированы тематические мероприятия: показы фильмов, спектакль "Театра защитников отечества", выставка фронтовых фотографий, тест-драйв бронированной разведывательно-дозорной машины (БРДМ), работа интерактивных площадок с лазертагом, выставка дронов и вооружения. Кроме того, участники смогут пообщаться с выдающимися участниками СВО, принять участие в мастер-классах и многое другое.