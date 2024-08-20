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Фестиваль творчества участников СВО "Ленточка" перенесен на конец сентября Волжскому лесничеству вернули 200 га леса, отошедшего частнику Почти 500 тысяч доз вакцины от гриппа поступили в Самарскую область "Готовь сани летом": как в Самарской области готовятся к приближающимся холодам В Самаре началось обновление стационара больницы №8

Общество

Фестиваль творчества участников СВО "Ленточка" перенесен на конец сентября

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Первый всероссийский фестиваль творчества участников СВО "Ленточка" в Самаре пройдет 27 и 28 сентября на площадке торгового комплекса "Амбар".

В основном концерте фестиваля 28 сентября выступят исполнители и коллективы военнослужащих, ветеранов боевых действий и представители волонтерских движений из 10 регионов России. 

Из 30 заявок на участие в фестивале было отобрано 19. Среди них — восемь участников, которые в настоящее время задействованы в СВО, и приедут на фестиваль с передовой.

Напомним, что хедлайнерами фестиваля станут Чичерина, Рич и ансамбль "Голубые береты".

На протяжении двух дней фестиваля запланированы тематические мероприятия: показы фильмов, спектакль "Театра защитников отечества", выставка фронтовых фотографий, тест-драйв бронированной разведывательно-дозорной машины (БРДМ), работа интерактивных площадок с лазертагом, выставка дронов и вооружения. Кроме того, участники смогут пообщаться с выдающимися участниками СВО, принять участие в мастер-классах и многое другое.

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Последние комментарии

Pit Pik 17 августа 2024 18:59 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:32 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:28 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Слава Богу не матрёшки!

Other Game 09 августа 2024 10:35 Ущерб от вывода в частную собственность лесов Самары оценили в 50 млрд рублей

Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться

Irina Anufrieva 25 июля 2024 14:01 Социальный психолог Михаил Вершинин о том, как не стать жертвой информационной войны

интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.

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