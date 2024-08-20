Самарских родителей предупреждают о новой мошеннической схеме с привлечением детей

В последнее время в России наблюдается тревожная тенденция — мошенники активно привлекают детей к участию в преступных схемах, связанных с банковскими картами. Эти схемы направлены на обналичивание и перевод украденных денег, полученных в результате мошеннических звонков. Директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук рассказал РИА Новости о новом методе мошенничества.
Злоумышленники размещают в интернете объявления, обещающие высокое вознаграждение за несложную работу. В таких объявлениях часто указываются привлекательные условия, которые могут заинтересовать детей и подростков. После отклика на объявление мошенники просят ребенка сообщить данные своей банковской карты, объясняя, что на нее поступят деньги, которые затем нужно будет перевести на специальные указанные счета. За эту "услугу" ребенку обещают определенный процент от суммы в виде вознаграждения.
В некоторых случаях мошенники идут еще дальше и требуют, чтобы дети передавали им доступы к банковским приложениям, сообщают эксперты МТС. Это позволяет преступникам полностью контролировать счета и осуществлять транзакции без ведома владельца карты.
Таким образом, мошенники создают целые сети, так называемых "дроперов" из детей, которые, не осознавая всей серьезности ситуации, становятся соучастниками преступлений. Они не всегда понимают, что такие действия могут быть расценены как пособничество и привести к уголовной ответственности.
Важно помнить, что передача данных банковской карты или доступа к банковскому приложению третьим лицам является серьезным нарушением. Родители и учителя должны объяснять детям, что любые предложения о "легком заработке" через интернет могут быть мошенничеством. Необходимо быть бдительными и осторожными, чтобы защитить себя и своих близких от подобных преступных схем.
В случае обнаружения подозрительных предложений или фактов мошенничества следует немедленно обратиться в правоохранительные органы. Только совместные усилия помогут противостоять этому опасному явлению и защитить детей от преступников.
Последние комментарии
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Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д