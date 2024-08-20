Юные таланты представят Самарскую область на Международном детском культурном форуме

Более 2 тыс. человек примут участие в III Международном детском культурном форуме, который пройдет с 22 по 24 августа на площадке отреставрированного Московского дворца пионеров на Воробьевых горах.

Участниками станут более 2 тыс. детей из всех 89 регионов Российской Федерации, а также гости из Индии, Египта, Сербии, Белоруссии, Абхазии, Южной Осетии, Боснии и Герцеговины, Китая, Бразилии, Приднестровья, Сирии, Туркмении, Узбекистана, Иордании и Ливии.

Самарскую область на культурном форуме представят 12 ребят — специализирующихся на самых разных направлениях (музыка, хореография, кино и анимация, театр, изобразительное искусство).

Форум — это уникальное пространство для диалога, где можно заявить о себе, обсудить актуальные тенденции развития культуры и собственные возможности творческой реализации. Каждый день медиаперсоны форума — кураторы и спикеры — будут встречаться с участниками на различных площадках.

"Участие в Детском культурном форуме — это всегда замечательная возможность для детей проявить свои таланты, обменяться опытом и познакомиться с участниками из разных регионов и стран. — отметила куратор самарской делегации, заведующий отделом социокультурного проектирования Агентства социокультурных технологий министерства культуры Самарской области Софья Сыромятникова. — В составе нашей делегации едут лучшие творческие силы — за плечами у ребят победы в престижных конкурсах и фестивалях".

Всего запланировано около 60 мероприятий, в том числе мастер-классы, диалоги с деятелями культуры, обзорные экскурсии.

В течение трех дней ребята смогут принять участие в шести творческих направлениях, которые объединят более 60 мероприятий — это мастер-классы, дискуссии, арт-школы, творческие уроки. Так, в рамках форума пройдут сессии, посвященные искусственному интеллекту и спецэффектам в кино.

Полина Андреева (Детская художественная школа им. М. Шагала Тольятти (Школа креативных индустрий)) раскроет творческий потенциал в направлении "Кино и анимация": "Я уже участвовала и побеждала в нескольких творческих конкурсах в номинации "Мультипликация": Всероссийском конкурсе молодых дарований по изобразительному искусству "Жигулевская палитра", Международном творческо-образовательном фестивале "Русские сезоны". Форум для меня — еще одна ступень вверх, — рассказала Полина. — С гордостью буду представлять нашу Самарскую область и нашу делегацию".

Кураторами направлений форума выступят деятели отечественной культуры: Сергей Безруков и Эдгард Запашный — "Театр и цирк", Егор Дружинин — "Хореография", Дмитрий Бак — "Литература и журналистика", Елена Проничева — "Музеи и изобразительное искусство", Гавриил Гордеев — "Кино и анимация", Ольга Хомова — "Музыка".

Среди специальных форматов форума в 2024 г. — хакатон "Цифровизация в культуре". Также состоится международная сессия "Культурная дипломатия" с участием иностранных делегатов, квиз "Знание. Культура. Семья", приуроченный к Году семьи в России, и "Культурный поединок" между кураторами и участниками. Во время форума пройдет акция, организованная совместно с фондом "Защитники Отечества". Участники услышат о героизме российских бойцов из первых уст, напишут письма и запишут видео для тех воинов, которые сейчас героически защищают нашу родину.

На форуме традиционно пройдет финал "Конкурса детских инициатив" в сфере развития культуры и искусства. Финалисты покажут свои авторские проекты и получат обратную связь. Победителю окажут финансовую поддержку со стороны министерства культуры России.