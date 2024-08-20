ВСК: россияне осенью предпочитают Китай, 62% — путешествуют в одиночестве

Самым популярным зарубежным туристическим направлением для осенних путешествий стал Китай — его выбрали 42% россиян. Наиболее востребованным периодом отпусков традиционно стал сентябрь.

В осенний период примерно 75% россиян планируют отпуск в сентябре, еще 22% — в октябре, а наименее популярное время для отдыха — ноябрь, 3%.

Страховой Дом ВСК составил рейтинг наиболее популярных осенних туристических направлений. В него вошли:

Китай (42%) Турция (17%) Грузия (10%) Таиланд (5,5%) Азербайджан (4%)

Также часть россиян планирует посетить Армению, Абхазию, ОАЭ, страны Средней Азии. Причем 8% путешественников собираются отдохнуть сразу в нескольких странах. Самыми популярными маршрутами являются поездки по странам Закавказья (Азербайджан, Армения и Грузия), а также по азиатскому региону (Шри-Ланка, Индонезия, Таиланд, Китай).

Осенью туристы предпочитают отдыхать в одиночестве — 62% полисов ВЗР (страхование выезжающих за рубеж) оформляется для одного человека. 16% — путешествуют парами, остальные — компаниями от трех до десяти человек.

Чаще всего осенью россияне планируют отдыхать до одной недели (31%), на втором месте — отпуска от двух недель (24%), на третьем — поездки до 10 дней (23%).

Больше половины россиян — 56% — экономят на страховании при поездках, оформляя полисы с минимальным покрытием (40 тыс. долларов). 33% выбирают расширенный пакет (50 тыс. долларов), еще 11% — самую полную страховую программу (100 тыс. долларов).