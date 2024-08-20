ВСК: россияне осенью предпочитают Китай, 62% — путешествуют в одиночестве

Самым популярным зарубежным туристическим направлением для осенних путешествий стал Китай — его выбрали 42% россиян. Наиболее востребованным периодом отпусков традиционно стал сентябрь.
В осенний период примерно 75% россиян планируют отпуск в сентябре, еще 22% — в октябре, а наименее популярное время для отдыха — ноябрь, 3%.
Страховой Дом ВСК составил рейтинг наиболее популярных осенних туристических направлений. В него вошли:
- Китай (42%)
- Турция (17%)
- Грузия (10%)
- Таиланд (5,5%)
- Азербайджан (4%)
Также часть россиян планирует посетить Армению, Абхазию, ОАЭ, страны Средней Азии. Причем 8% путешественников собираются отдохнуть сразу в нескольких странах. Самыми популярными маршрутами являются поездки по странам Закавказья (Азербайджан, Армения и Грузия), а также по азиатскому региону (Шри-Ланка, Индонезия, Таиланд, Китай).
Осенью туристы предпочитают отдыхать в одиночестве — 62% полисов ВЗР (страхование выезжающих за рубеж) оформляется для одного человека. 16% — путешествуют парами, остальные — компаниями от трех до десяти человек.
Чаще всего осенью россияне планируют отдыхать до одной недели (31%), на втором месте — отпуска от двух недель (24%), на третьем — поездки до 10 дней (23%).
Больше половины россиян — 56% — экономят на страховании при поездках, оформляя полисы с минимальным покрытием (40 тыс. долларов). 33% выбирают расширенный пакет (50 тыс. долларов), еще 11% — самую полную страховую программу (100 тыс. долларов).
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.