Сбер объявил о возобновлении выдачи кредитов по программе "Ипотека для ИТ"

С 21 августа начнутся выдачи кредитов в рамках "Ипотеки для ИТ" в Сбербанке. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

"Банк актуализирует ранее одобренные заявки по новым условиям действия программы, которые вступили в силу с 1 августа 2024 года", — добавил он.

По новым условиям минимальная ставка по программе на сервисе "Домклик" составит — 6%, первоначальный взнос — от 20,1% от стоимости недвижимости, максимальная сумма кредита — до 9 млн руб.

За все время с момента запуска IT-ипотеки Сбер выдал 31,7 тыс. кредитов на общую сумму более 256 млрд руб.

31 июля правительство РФ анонсировало продление льготной ипотечной программы для IT-специалистов до 2030 года. Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко говорил, что ключевой целью обновленной программы является развитие IT-отрасли в регионах. Поэтому взять кредит на улучшение жилищных условий смогут специалисты, работающие вне Москвы и Санкт-Петербурга. Власти ожидают, что получить кредит на новых условиях смогут не менее 82 тыс. региональных специалистов.