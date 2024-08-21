16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сбер объявил о возобновлении выдачи кредитов по программе "Ипотека для ИТ" Самарская область вошла в топ-15 самых электромобильных регионов страны ПСБ: инвестиционная активность предпринимателей Самарской области достигла исторического максимума НОВИКОМ договорился на "Армии-2024" о поддержке флагманов промышленности В Сызрани открыли обновлённый офис Сбера

Банки Финансы

Сбер объявил о возобновлении выдачи кредитов по программе "Ипотека для ИТ"

САМАРА. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 64
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 21 августа начнутся выдачи кредитов в рамках "Ипотеки для ИТ" в Сбербанке. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

"Банк актуализирует ранее одобренные заявки по новым условиям действия программы, которые вступили в силу с 1 августа 2024 года", — добавил он.

По новым условиям минимальная ставка по программе на сервисе "Домклик" составит — 6%, первоначальный взнос — от 20,1% от стоимости недвижимости, максимальная сумма кредита — до 9 млн руб.

За все время с момента запуска IT-ипотеки Сбер выдал 31,7 тыс. кредитов на общую сумму более 256 млрд руб.

31 июля правительство РФ анонсировало продление льготной ипотечной программы для IT-специалистов до 2030 года. Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко говорил, что ключевой целью обновленной программы является развитие IT-отрасли в регионах. Поэтому взять кредит на улучшение жилищных условий смогут специалисты, работающие вне Москвы и Санкт-Петербурга. Власти ожидают, что получить кредит на новых условиях смогут не менее 82 тыс. региональных специалистов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 01 августа 2024 09:22 Совет Федерации поддержал идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности

Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.

Сергей Устюгов 29 июля 2024 11:51 Сбер рассказал предпринимателям Поволжья, как внедрить в бизнес искусственный интеллект

Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.

Ольга Ланская 16 июля 2024 08:00 Самарское отделение Сбербанка возглавила Наталья Красулина

Мои поздравления! Сбер как всегда не дает сомневаться в своих решениях: поставить такого специалиста на соответствующую должность довольно мудро

Алексей Воробьев 19 июня 2024 11:15 Более 1,2 млрд рублей поддержки в 2023 году получили предприниматели Самарской области в Сбере при поддержке Гарантийного фонда

Получив кредит под поручительство Гарантийного фонда Самарской области в Сбере, компания смогла пополнить оборотные средства и увеличить объемы реализуемой продукции.

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1