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Олимпийские Спорт

Тольяттинская спортсменка Софья Палкина выиграла чемпионат России по легкой атлетике

ЕКАТЕРИНБУРГ. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Екатеринбурге в течение четырех дней проходил чемпионат России по легкой атлетике, совмещенный с этапом профессиональных соревнований "Королева спорта". Участниками стали 673 спортсмена из 70 регионов России, из Белоруссии и Китая. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

В составе сборной Самарской области выступили Александр Буяновский, Юлия Васильева, Игорь Васькин, Нина Волкова, Вадим Врублевский, Егор Климанов, Сергей Комаров, Анжелика Мошкина, Дмитрий Мужиков, Александр Покоев, Виктор Постный, Илья Соболев, Владислав Шамарин, Аделина Андреева и Софья Палкина.

В метании молота чемпионкой страны стала Софья Палкина, представляющая Самарскую и Московскую области. В квалификации у нее был третий результат, но в финале у тольяттинской спортсменки каждый бросок получался лучше предыдущего. Она стала победительницей соревнований с результатом 72,40 метра.

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