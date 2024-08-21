Тольяттинская спортсменка Софья Палкина выиграла чемпионат России по легкой атлетике

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Екатеринбурге в течение четырех дней проходил чемпионат России по легкой атлетике, совмещенный с этапом профессиональных соревнований "Королева спорта". Участниками стали 673 спортсмена из 70 регионов России, из Белоруссии и Китая. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.