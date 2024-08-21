Тольяттинская спортсменка Софья Палкина выиграла чемпионат России по легкой атлетике

В Екатеринбурге в течение четырех дней проходил чемпионат России по легкой атлетике, совмещенный с этапом профессиональных соревнований "Королева спорта". Участниками стали 673 спортсмена из 70 регионов России, из Белоруссии и Китая. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.
В составе сборной Самарской области выступили Александр Буяновский, Юлия Васильева, Игорь Васькин, Нина Волкова, Вадим Врублевский, Егор Климанов, Сергей Комаров, Анжелика Мошкина, Дмитрий Мужиков, Александр Покоев, Виктор Постный, Илья Соболев, Владислав Шамарин, Аделина Андреева и Софья Палкина.
В метании молота чемпионкой страны стала Софья Палкина, представляющая Самарскую и Московскую области. В квалификации у нее был третий результат, но в финале у тольяттинской спортсменки каждый бросок получался лучше предыдущего. Она стала победительницей соревнований с результатом 72,40 метра.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!