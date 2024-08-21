"Супрематический куб" у самарской Третьяковки демонтировали

В Самаре демонтировали "суперматический куб", который располагался напротив филиала Третьяковки в Самаре. Об этом сообщил самарский блогер Евгений Щекин.

"Хорошая новость для тех, кому не нравился супрематический куб возле филиала Третьяковки в Самаре: его демонтировали. Его уменьшенная версия теперь стоит во дворе здания", - пишет блогер.

Напомним, о планах демонтажа конструкции, установленной в декабре 2022 года, стало известно на прошлой неделе. Как пояснили в филиале Третьяковки, произведение изначально было временным, его жизненный цикл подошел к концу.