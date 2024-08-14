"Супрематический куб" у самарской Третьяковки демонтируют

В Самаре скоро начнется демонтаж "Супрематического куба"установленного около самарского филиала Третьяковской галереи. Об этом сообщается в Телеграм-канале музея.

Напомним, разноцветный куб установили в декабре 2022 года. Автор объекта - Николай Полисский, знаменитый художник, известный всему миру масштабными работами из природных материалов. Куб был создан из леса, привезенного из Никола-Ленивца — крупнейшего арт-парка в России и Европе, где живет и работает художник.

Произведение изначально было временным, его жизненный цикл подошел к концу, поясняют в филиале Третьяковки.