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"Супрематический куб" у самарской Третьяковки демонтируют

САМАРА. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре скоро начнется демонтаж "Супрематического куба"установленного около самарского филиала Третьяковской галереи. Об этом сообщается в Телеграм-канале музея.

Фото: Филиал Третьяковской галереи в Самаре

Напомним, разноцветный куб установили в декабре 2022 года. Автор объекта - Николай Полисский, знаменитый художник, известный всему миру масштабными работами из природных материалов. Куб был создан из леса, привезенного из Никола-Ленивца — крупнейшего арт-парка в России и Европе, где живет и работает художник.

Произведение изначально было временным, его жизненный цикл подошел к концу, поясняют в филиале Третьяковки.

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