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Музеи и выставки Культура

Напротив Фабрики-кухни в Самаре построили "Супрематический куб"

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Филиал Третьяковки в Самаре презентовал арт-объект представителя русского ленд-арта Николая Полисского.

Фото: Филиал Третьяковской галереи в Самаре

"Мы продолжаем развивать пространство вокруг Фабрики-кухни, где изначально предполагалось представлять искусство. Паблик-арт программа Третьяковской галереи в Самаре начинается с проекта Николая Полисского, и мы рады, что первым художником стал известнейший в России автор масштабных произведений, работавший в лэнд-парке Никола-Ленивец и многих городах нашей страны. Теперь его проект появился и в Самаре", — прокомментировал Михаил Савченко, директор Филиала Государственной Третьяковской галереи в Самаре.

"Супрематический куб" размером 7×7×7 метров насквозь пронизан цветом. И мы даже не сразу видим, что в нем находится. У куба шесть плоскостей, и в него можно вглядываться бесконечно, ведь под воздействием солнца или сложного искусственного освещения, цвет словно вырывается изнутри, и арт-объект кажется изменчивым. "Супрематический куб" будет все время преображаться: форма находится в своем первозданном виде, а цвет всегда различается", — пояснил автор скульптуры Николай Полисский.

"Николай Полисский работает с природными материалами и цветом, уделяя особое внимание "уместности" арт-объекта. "Супрематический куб" создан из натурального, экологически чистого материала, включая засохшие и сломленные стихией деревья", — поясняют в Третьяковке.

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