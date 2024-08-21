Богатовский район возглавил Михаил Чернов

Во вторник, 20 августа, были подведены итоги конкурса на пост главы Богатовского района.

Как сообщает сайт Самарской губернской думы, заседание конкурсной комиссии прошло под председательством спикера областного парламента Геннадия Котельникова. Всего в конкурсе приняли участие пять претендентов, представив свои концепции дальнейшего социально-экономического развития района.

По итогам обсуждения комиссия вынесла на рассмотрение собрания представителей две кандидатуры, рекомендуя к избранию на должность главы Михаила Чернова. Депутаты Богатовского района поддержали решение конкурсной комиссии.

Напомним, Михаил Чернов был назначен врио главы района в начале июля. До прихода в Богатовский район он работал заместителем главы Кировского района Самары. Предыдущий глава Богатовского района Вячеслав Киреев в феврале возглавил Ставропольский район.