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Муниципалитеты Власть и политика

Богатовский район возглавил Михаил Чернов

БОГАТОЕ. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 20 августа, были подведены итоги конкурса на пост главы Богатовского района.

Фото: vk.com/mnchernov

Как сообщает сайт Самарской губернской думы, заседание конкурсной комиссии прошло под председательством спикера областного парламента Геннадия Котельникова. Всего в конкурсе приняли участие пять претендентов, представив свои концепции дальнейшего социально-экономического развития района.

По итогам обсуждения комиссия вынесла на рассмотрение собрания представителей две кандидатуры, рекомендуя к избранию на должность главы Михаила Чернова. Депутаты Богатовского района поддержали решение конкурсной комиссии.

Напомним, Михаил Чернов был назначен врио главы района в начале июля. До прихода в Богатовский район он работал заместителем главы Кировского района Самары. Предыдущий глава Богатовского района Вячеслав Киреев в феврале возглавил Ставропольский район.

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