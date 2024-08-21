Богатовский район возглавил Михаил Чернов

Во вторник, 20 августа, были подведены итоги конкурса на пост главы Богатовского района.
Как сообщает сайт Самарской губернской думы, заседание конкурсной комиссии прошло под председательством спикера областного парламента Геннадия Котельникова. Всего в конкурсе приняли участие пять претендентов, представив свои концепции дальнейшего социально-экономического развития района.
По итогам обсуждения комиссия вынесла на рассмотрение собрания представителей две кандидатуры, рекомендуя к избранию на должность главы Михаила Чернова. Депутаты Богатовского района поддержали решение конкурсной комиссии.
Напомним, Михаил Чернов был назначен врио главы района в начале июля. До прихода в Богатовский район он работал заместителем главы Кировского района Самары. Предыдущий глава Богатовского района Вячеслав Киреев в феврале возглавил Ставропольский район.
Последние комментарии
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
Ну и дела. Жаль (нет)
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.