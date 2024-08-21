"Ингосстрах" рассказал о выплатах по автострахованию за первую половину августа

За период с 5 по 18 августа "Ингосстрах" выплатил своим клиентам более 1,1 миллиарда рублей в сегменте автострахования. Так, по каско было выплачено более 977 миллионов рублей, а по ОСАГО — более 1,3 миллиарда рублей.
Самые крупные выплаты по каско за 2 недели составили 13,5 миллиона рублей — автомобиль перевернулся и улетел в кювет в результате того, что развернуло встречную машину; 11,7 миллиона рублей — водитель съехал в кювет, наехав на опору ЛЭП; 7,3 миллиона рублей — из-за гололеда машину со встречной полосы развернуло, вследствие чего застрахованный автомобиль съехал в кювет.
Крупнейшие выплаты по ОСАГО были в филиалах в Москве — более 600 миллионов рублей, Санкт-Петербурге — более 53 миллионов, Приморском крае — более 49 миллионов, Челябинской области — более 47 миллионов, а также в Ростовской области — более 35 миллионов рублей.
По каско самые большие выплаты были в филиалах в Москве — более 470 миллионов рублей, Санкт-Петербурге — более 126 миллионов рублей, Республике Татарстан — более 40 миллионов рублей, Пермском крае — более 21 миллиона рублей, а также в Новосибирской области — более 16 миллионов рублей.
"Ингосстрах" уже долгое время является одним из лидеров по страхованию каско и ОСАГО. Компания предоставляет широкий выбор страховых продуктов для всех сфер жизни и бизнеса. Для владельцев автомобилей "Ингосстрах" предлагает полисы ОСАГО и каско, защиту от лиц без ОСАГО, в том числе от водителей велосипедов, и, что особенно актуально в летний период, — от водителей электросамокатов.
Также у клиентов есть возможность приобрести мини каско за полцены без осмотра автомобиля, которое можно оформить в рассрочку, без скрытых процентов и комиссий.
Последние комментарии
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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.