Сотрудники органов власти Самарской области прошли обучение по информационной безопасности

В рамках национального проекта "Цифровая экономика", реализуемого по решению президента Российской Федерации Владимира Путина, департамент информационных технологий и связи Самарской области совместно с экспертами компании "СерчИнформ", ведущего российского разработчика средств защиты информации, провели учебный вебинар для сотрудников органов власти и местного самоуправления, а также государственных и муниципальных учреждений региона по информационной безопасности.

В обучении приняли участие 186 сотрудников из региональных ведомств в сфере экономики, финансов, спорта, ветеринарии, ИТ, городских администраций Самары, Жигулевска и иных муниципальных образований, учреждений образования и городского хозяйства.

На вебинаре слушатели узнали об актуальных рисках безопасности конфиденциальных данных, которые возникают в ежедневной рабочей деятельности сотрудников органов власти и учреждений, способах противодействия им на рабочих местах и защиты от социальной инженерии. Обучение было адаптировано под широкий круг участников с любым уровнем подготовки в ИТ и не требовало специальных знаний в области информационной безопасности.

"Одной из важных задач для предотвращения рисков цифровой трансформации региона является регулярное повышение компетенций по информационной безопасности у сотрудников органов власти и учреждений, напрямую работающих с конфиденциальными сведениями и, в особенности, с персональными данными граждан. Для ее выполнения мы привлекли коллег из органов власти и подведомственных учреждений к обучению в рамках мероприятия "СерчИнформ". В ходе вебинара актуальная и нужная информация о современных ИБ-угрозах и их предотвращении была изложена в понятной для пользователей форме. Мы считаем практику проведения такого обучения целесообразной и полезной", — поделился руководитель управления информационной безопасности департамента информационных технологий и связи Самарской области Олег Архипов.