"Ингосстрах" запускает онлайн-продажи ОСГОП для такси

С 1 сентября вступают в силу изменения в Федеральном законе № 67-ФЗ, которые предусматривают обязательное страхование гражданской ответственности всех перевозчиков легковым такси. Для удобства страхователей "Ингосстрах" запустил онлайн-продукт ОСГОП для перевозчиков такси, который позволит дистанционно оформить полис за считанные минуты.

Полис ОСГОП защищает имущественные интересы перевозчика легковыми такси в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу пассажиров. Например, страховым полисом можно воспользоваться, если пассажир получил травму при ДТП. Страховая выплата в этом случае может составить до 2 млн 25 тыс. рублей на каждого пассажира. Срок действия полиса обязательного страхования — 1 год.

Осуществление перевозок пассажиров легковым такси без наличия полиса влечет приостановление разрешения на осуществление профессиональной деятельности и наложение административного штрафа:

— на должностных лиц в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей;

— на юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей.

"Изменения в законе положительно скажутся на пассажирских перевозках легковым такси — в случае непредвиденных ситуаций страховая компания возместит причиненный пассажирам ущерб. Перевозчики, которые не оформят договор обязательного страхования, не смогут осуществлять перевозки, поэтому пассажиры могут быть уверены, что получат достойную компенсацию, если пострадают в такси", — отметила Мария Мартынова, начальник управления страхования транспортных операторов "Ингосстраха".

Ссылка для оформления полиса ОСГОП онлайн: ingos.ru/corporate/liability/taxi.