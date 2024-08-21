16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Ингосстрах" запускает онлайн-продажи ОСГОП для такси "Ингосстрах" рассказал о выплатах по автострахованию за первую половину августа "Росгосстрах": холостяки берут автокредиты в 2,7 раза чаще, чем разведенные ВСК: россияне осенью предпочитают Китай, 62% — путешествуют в одиночестве ВСК решит бытовые проблемы клиентов ОТП Банка — стартует совместная программа по страхованию жилья и здоровья с дополнительными сервисами

Страхование Финансы

"Ингосстрах" запускает онлайн-продажи ОСГОП для такси

САМАРА. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 27
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 1 сентября вступают в силу изменения в Федеральном законе № 67-ФЗ, которые предусматривают обязательное страхование гражданской ответственности всех перевозчиков легковым такси. Для удобства страхователей "Ингосстрах" запустил онлайн-продукт ОСГОП для перевозчиков такси, который позволит дистанционно оформить полис за считанные минуты.

Полис ОСГОП защищает имущественные интересы перевозчика легковыми такси в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу пассажиров. Например, страховым полисом можно воспользоваться, если пассажир получил травму при ДТП. Страховая выплата в этом случае может составить до 2 млн 25 тыс. рублей на каждого пассажира. Срок действия полиса обязательного страхования — 1 год.

Осуществление перевозок пассажиров легковым такси без наличия полиса влечет приостановление разрешения на осуществление профессиональной деятельности и наложение административного штрафа:

— на должностных лиц в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей;

— на юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей.

"Изменения в законе положительно скажутся на пассажирских перевозках легковым такси — в случае непредвиденных ситуаций страховая компания возместит причиненный пассажирам ущерб. Перевозчики, которые не оформят договор обязательного страхования, не смогут осуществлять перевозки, поэтому пассажиры могут быть уверены, что получат достойную компенсацию, если пострадают в такси", — отметила Мария Мартынова, начальник управления страхования транспортных операторов "Ингосстраха".

Ссылка для оформления полиса ОСГОП онлайн: ingos.ru/corporate/liability/taxi.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1