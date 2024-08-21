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Туризм Общество

"Жигулевские выходные": "Роснефть" и Министерство туризма показали новый проект для путешествий

САМАРА. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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21 августа компания "Роснефть" и Министерство туризма Самарской области показали совместный проект по развитию регионального автомобильного туризма. Губерния славится своими достопримечательностями, и теперь добраться до них станет еще удобнее.

Фото: предоставлено Сызранским НПЗ

Благодаря созданному маршруту "Жигулевские выходные" туристы смогут рационально использовать время в путешествии и погрузиться в атмосферу Поволжья, а мобильное приложение "АЗС Роснефть" позволит легко найти ближайшую АЗС по пути следования. Удобно, что в Самарской области расположено 77 станций компании, где можно заправить автомобиль гарантированно качественным топливом.

"Жигулевские выходные" - это проработанная логистика и маршрут, который охватывает знакомые центры региона (Самару, Тольятти, Сызрань), включая уникальные ландшафты и локации.

По словам Артура Абдрашитова, врио министра туризма Самарской области, Жигулевские выходные - это национальный туристический маршрут Самарской области, который с первых дней создавался в первую очередь для путешественников. "Сегодня мы видим, как на самом высоком уровне, в рамках развития национального проекта "Туризм. Индустрия гостеприимства", особое внимание уделяется развитию автотуризма как ключевого направления и как одного из самых популярных направлений для путешествующих в нашей стране", - сообщил Артур Абдрашитов.

В Самарской области много мест, которые действительно доступны каждому ее жителю. Маршрут "Жигулевские выходные" включает и уникальные места, и памятники природы. В старинном городе Сызрани гостей познакомят с единственным в области кремлем, который признан объектом культурного наследия общероссийского значения.

В Тольятти туристы смогут посетить музей АВТОВАЗа и производственную площадку спортивного подразделения компании - LADA Sport ROSNEFT, титульным спонсором которого многие годы служит "Роснефть". Столица губернии Самара откроет много исторических достопримечательностей - набережную, музей Алексея Толстого и др.

По пути автотуристы посетят село Ширяево, музей Репина, готический замок на берегу Жигулевского моря и другие достопримечательности.

Отдельного внимания заслуживают национальный парк "Самарская Лука" и Жигулевский заповедник. В этом году исполняется 40 лет со дня образования парка. По словам Ольги Кожевниковой, заместителя директора по экономике и финансам национального парка "Самарская Лука", нацпарк был создан в десятке первых национальных парков России. "И на протяжении этих лет мы сотрудничаем с нашими партнерами. Выпущено и разработано много проектов. В прошлом году мы запустили новый большой проект "Орлан-белохвост", сейчас  вступили во вторую фазу этого проекта. Наши партнеры - нефтеперерабатывающие компании - принимают большое участие, ведь это проект очень значимый", - рассказала Ольга Кожевникова. Предприятия самарской площадки НК "Роснефть" на протяжении 13 лет поддерживают проекты национального парка.

Евгений Третьяков, генеральный директор АО "Самаранефтепродукт", отметил: "Автомобильный туризм развивается, и "Роснефть" постарается удовлетворять ожидания своих клиентов, предоставляя комфорт и удобство. Путешествие с "Роснефтью" всегда комфортнее и безопаснее".

На мероприятии была представлена и компания LADA Sport ROSNEFT, титульным спонсором которой многие годы служит "Роснефть".

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