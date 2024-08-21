Александр Милеев: без символики и гимна, зато с нашей поддержкой

В Париже завершилась летняя Олимпиада, в которой в этом году участвовало крайне мало представителей нашей страны. Международный олимпийский комитет допустил только 15 россиян к участию в соревнованиях. Причем в статусе AIN - с флагом нейтральных оттенков и гимном без слов.

Вице-президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ, заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Милеев поддержал команду гребцов из России. Всего трем спортсменам удалось пройти все испытания МОК еще до начала Олимпиады.

"Для каждого профессионального спортсмена Олимпиада - это мечта. Всю жизнь они готовятся к этому, хотят представить свою страну и проявить себя. Сейчас наши ребята находятся в ситуации, которой не позавидуешь, но они все-таки решили доказать миру, что нас не нужно сбрасывать со счетов из-за политики. На каноэ от нас было всего три спортсмена. Алексею Коровашкову и Захару Петрову удалось занять четвертое место. Петров взял еще четвертое место в одиночках. Это очень достойно! Болельщиков от России было не так много, как обычно, но мы изо всех сил поддерживали наших ребят с трибун", - отметил Александр Милеев.

Александр Милеев большую часть жизни отдал именно гребле на байдарках и каноэ. Становился чемпионом и призером чемпионатов СССР и РСФСР, затем стал тренером. Его воспитанники - многократный олимпийский чемпион Максим Опалев, многократные чемпионы Европы и мира Владимир Ладоша и Андрей Кабанов.

"Я вспоминаю Олимпиаду в Пекине, когда Максим Опалев взял золото в одиночной дистанции на 500 метров. Конечно, это были совершенно другие эмоции - огромное количество наших болельщиков, наш триколор, наш гимн!.. Но даже в сегодняшних реалиях мы обязаны себя проявлять. Кстати, могу сказать, что в Париже к нашим спортсменам было прекрасное отношение, без всякого негатива. Ребятам аплодировали и поддерживали их ровно так же, как и спортсменов из других стран. Что в который раз доказывает, что все политические игры ведутся далеко за пределами спортивных рингов и заплывов на каноэ", - подчеркнул Александр Милеев.

В Париж приехали всего 15 россиян и 17 белорусских спортсменов. Забрать таким составом комплекты медалей, к сожалению, не вышло. Но, как отметила генсекретарь Всероссийской федерации гребли Елена Исхакова, наши спортсмены сделали все что могли и достойно представили себя и свою страну.

"Если бы допустили больше наших спортсменов - конечно, расстановка сил изменилась бы. У нас могло бы быть два экипажа, которые точно взяли бы золото и серебро в Париже. Но в любом случае Олимпиада - это праздник спорта. Напряжение чувствовалось только на отборе в Венгрии, во Франции мы уже забыли о политике, отталкивались от того, что находимся на Олимпиаде и нужно выполнять основную задачу. Очень благодарны тем болельщикам, которые доехали и поддерживали нас с трибун, и Александру Милееву, которого мы пригласили лично", - подчеркнула Елена Исхакова.

Сразу после Олимпиады российские гребцы продолжили защищать честь страны. С 14 по 18 августа в Москве проходят международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ "Кубок доброй воли".

"В составе сборной России участвую в этих соревнованиях. Здесь, конечно, уже "стены" помогают - много наших болельщиков, которые активно поддерживают своих фаворитов. Спортсменам ни в коем случае нельзя расслабляться, нужно всегда участвовать в различных соревнованиях, поддерживать форму и азарт, который есть только в условиях борьбы. Уверен, что скоро все встанет на свои места и мы заберем свои комплекты медалей на следующих Олимпиадах уже под российским флагом", - подчеркнул Александр Милеев.