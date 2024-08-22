В Самарской области предъявили маршрут для автотуристов "Жигулевские выходные"

Министерство туризма Самарской области и "Роснефть" представили маршрут для автотуристов "Жигулевские выходные", пролегающий по знаковым и самым живописным локациям региона.

В Самарской области сегодня формируется программа социально-экономического развития на 2024-2029 годы. Руководитель области Вячеслав Федорищев определил несколько важных вопросов, которые необходимо учесть при подготовке предложений в программу по направлению "Развитие туризма и гостеприимства". В их числе - комфортное нахождение местных жителей и гостей региона, создание новых проектов и привлечение инвесторов, которые "с соблюдением всех норм, правил и законов, с бережливым отношением к природе, в первую очередь, будут строить и инвестировать".

"Национальный туристический маршрут "Жигулевские выходные", который с этого дня приобретает специализированную версию для автотуристов, - это возможность обзорно познакомиться с Самарской областью и посетить основные достопримечательности региона. Продумывая сам маршрут, мы задавались целью, чтобы в течение относительно короткого времени турист мог увидеть максимальное количество туристических объектов, а в дальнейшем возвратиться сюда уже для того, чтобы более подробно изучить те или иные локации. И наша с Компанией "Роснефть" задача - создать комфортные условия и в части информационного наполнения, и в части инфраструктуры автокомплекса для тех, кто путешествует по этому маршруту. Наша совместная задача - превратить их в такие настоящие туристические комплексы для автотуристов, чтобы здесь можно было не только заправиться, но и отдохнуть, и получить всю необходимую информацию о направлениях для путешествий по нашему региону", - рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

Презентация маршрута состоялась на автозаправочном комплексе "Роснефть" в Самаре. Участие в мероприятии принял именитый штурман гоночной команды Lada Sport Rosneft Егор Охотников.

Туристический маршрут "Жигулевские выходные" пролегает через Самару, Тольятти, Сызрань и уникальные ландшафты и локации региона. Благодаря проработанной логистике туристы могут рационально использовать время в путешествии и погрузиться в атмосферу Поволжья, а через мобильное приложение "АЗС Роснефть" легко найти ближайшую заправочную станцию на своем пути.

В старинном городе Сызрань гостей познакомят с единственным в области кремлем. Построенный в 1683 г., он признан объектом культурного наследия общероссийского значения.

В "автомобильной столице" - Тольятти - туристы смогут посетить музей АвтоВАЗа, а также производственную площадку Lada Sport Rosneft - ведущей команды в российских кольцевых гонках, титульным спонсором которой многие годы является "Роснефть".

Столица губернии Самара удивит путешественников самой протяженной пятикилометровой набережной. С любой ее точки открывается захватывающий панорамный вид на Волгу. В исторической части города гостей встретят музей-усадьба автора "Золотого Ключика" Алексея Толстого, художественный музей и уникальное подземное сооружение - бункер Сталина, расположенный на глубине 37 метров.

По пути автотуристы могут посетить другие культурные достопримечательности региона - старинное село Ширяево, где Илья Репин писал эскизы к картине "Бурлаки на Волге", готический замок на берегу Жигулевского моря и многое другое.

Маршрут включает и уникальные памятники природы - национальный парк "Самарская Лука" и Жигулевский заповедник. В этом году исполняется 40 лет со дня образования парка "Самарская Лука". Предприятия самарской группы НК "Роснефть" на протяжении 13 лет поддерживают проекты национального парка, наиболее значимый из которых - изучение и сохранение популяции краснокнижного орлана-белохвоста.

Самарская область - один из стратегических регионов присутствия "Роснефти". Компания представлена в регионе мощным производственным комплексом полного цикла, включающим в себя научное и проектное сопровождение, нефтегазодобычу, переработку нефти и газа, нефтехимию, производство масел, присадок и катализаторов, а также розничную сеть. В Самарской области работают такие крупные предприятия, как "Самаранефтегаз", Куйбышевский НПЗ, Новокуйбышевский НПЗ, Сызранский НПЗ, Новокуйбышевский завод масел и присадок, Новокуйбышевская нефтехимическая компания, АО "Самаранефтепродукт".

Сеть АЗС компании - самая обширная в регионе, она покрывает все основные автомобильные дороги на ключевых туристических направлениях, включая федеральную трассу М-5, а также автодороги, ведущие в соседние области - республики Татарстан и Башкортостан, Ульяновскую, Саратовскую, Оренбургскую области. В Самарской области расположено 77 станций компании, на которых можно заправить автомобиль гарантированно качественным топливом, комфортно отдохнуть в кафе или приобрести необходимые в дороге товары.

АЗС "Роснефть" с развитой инфраструктурой помогут сделать путешествие по маршруту "Жигулевские выходные" максимально комфортным.