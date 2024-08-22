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Страхование Финансы

Телец — опасное соседство: Страховой Дом ВСК определил самых опасных соседей по знаку зодиака

САМАРА. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК составил топ-5 наиболее опасных соседей по знаку зодиака — тех, по чьей вине страдает имущество в квартирах и домах других жителей. Возглавляют антирейтинг — тельцы.

По оценкам специалистов Страхового Дома ВСК, в число наиболее опасных знаков зодиака — виновников ЧП с квартирами и домами соседей в 2024 году вошли:

  1. Тельцы — 14% происшествий по риску "ущерб имуществу третьих лиц"
  2. Весы — 12%
  3. Раки и Девы — по 10%
  4. Козероги и Близнецы — по 9,5%
  5. Овны — 9%

Самыми лучшими соседями, по оценкам ВСК, являются стрельцы и львы (только по 3,6% происшествий с нанесением ущерба имуществу третьих лиц).

Чаще всего виновниками происшествий с чужим имуществом являются женщины — 60% подобных страховых случаев. По знакам зодиака, самую большую опасность у женщин представляют скорпионы (91% страховых случаев с нанесением ущерба имуществу третьих лиц среди представительниц данного знака зодиака), весы (76%), рыбы (71%) и тельцы (68%).

Самое большое количество страховых случаев по риску "ущерб имуществу третьих лиц" фиксируется в Москве (26% подобных ЧП), Удмуртии и Курской области (по 5%), Башкортостане (3,5%). В столице самые опасные соседи — раки, козероги и весы (по 11%), в Удмуртии — девы (42%), в Курской области — близнецы (86%), в Башкортостане — рыбы (40%).

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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