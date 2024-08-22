Телец — опасное соседство: Страховой Дом ВСК определил самых опасных соседей по знаку зодиака

Страховой Дом ВСК составил топ-5 наиболее опасных соседей по знаку зодиака — тех, по чьей вине страдает имущество в квартирах и домах других жителей. Возглавляют антирейтинг — тельцы.
По оценкам специалистов Страхового Дома ВСК, в число наиболее опасных знаков зодиака — виновников ЧП с квартирами и домами соседей в 2024 году вошли:
- Тельцы — 14% происшествий по риску "ущерб имуществу третьих лиц"
- Весы — 12%
- Раки и Девы — по 10%
- Козероги и Близнецы — по 9,5%
- Овны — 9%
Самыми лучшими соседями, по оценкам ВСК, являются стрельцы и львы (только по 3,6% происшествий с нанесением ущерба имуществу третьих лиц).
Чаще всего виновниками происшествий с чужим имуществом являются женщины — 60% подобных страховых случаев. По знакам зодиака, самую большую опасность у женщин представляют скорпионы (91% страховых случаев с нанесением ущерба имуществу третьих лиц среди представительниц данного знака зодиака), весы (76%), рыбы (71%) и тельцы (68%).
Самое большое количество страховых случаев по риску "ущерб имуществу третьих лиц" фиксируется в Москве (26% подобных ЧП), Удмуртии и Курской области (по 5%), Башкортостане (3,5%). В столице самые опасные соседи — раки, козероги и весы (по 11%), в Удмуртии — девы (42%), в Курской области — близнецы (86%), в Башкортостане — рыбы (40%).
Последние комментарии
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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.