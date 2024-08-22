Анастасия Павлюченкова снялась с турнира в Мексике из-за травмы

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова снялась с турнира категории WTA-500 в Монтеррее из-за травмы, которую она получила на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати, пишет championat.com.

"Мое сердце разрывается от того, что я не смогу выступить в Монтеррее на следующей неделе из-за травмы, полученной на турнире в Цинциннати. Я люблю Монтеррей, и этот турнир всегда был для меня особенным, а благодаря вам, ребята, я всегда чувствовала себя там как дома! Надеюсь увидеть вас снова и приятно провести турнир", — написала Павлюченкова в социальных сетях.

Напомним, в Цинциннати в матче ¼ финала Анастасия уступила 37-й в мировом рейтинге Пауле Бадосе из Испании — 3:6, 2:6.