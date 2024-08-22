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"Авито Путешествия" вошли в Ассоциацию туристических агрегаторов

САМАРА. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сервис "Авито Путешествия" вступил в Ассоциацию туристических агрегаторов (АТАГ), некоммерческую ассоциацию, объединяющую крупных игроков рынка цифрового туризма. С августа 2024 года сервис стал частью АТАГ, чтобы развитие нормативно-правового поля происходило с учетом баланса интересов участников рынка и частного бизнеса, представленного на "Авито", сообщили в пресс-службе компании.

Согласно данным ООО "Тибурон" за апрель 2024 года, "Авито Путешествия" — один из крупнейших по количеству доступных для посуточной аренды частных объектов сервис в России, на платформе представлен самый большой выбор квартир, домов и апартаментов. Компания нацелена продолжать развитие рынка краткосрочного бронирования жилья для путешествий, командировок и других целей.

"Авито Путешествия", совместно с другими членами ассоциации, намерены совершенствовать отраслевую экспертизу, содействовать внедрению передовых технологий в туризм и улучшать опыт самостоятельных путешествий.

Участники ассоциации будут заниматься укреплением механизмов саморегулирования, внедрять технологические практики для улучшения потребительского опыта, взаимодействовать с органами власти на этапе мониторинга и анализа законодательных инициатив и рыночных трендов, консолидированно с другими участниками рынка доносить позицию бизнеса до значимых аудиторий, проводить исследования и популяризировать цифровые инструменты для путешествий.

"Мы давно взаимодействуем с коллегами по отрасли по вопросам, связанным с развитием рынка путешествий. Вступление в АТАГ и участие в повестке ассоциации позволяет этой работе стать более эффективной и направленной. Мы стремимся сделать путешествия по России выгодными, удобными и максимально безопасными, чтобы способствовать развитию внутреннего туризма. Диалог между компаниями особенно важен, если учитывать, что рынок посуточного жилья и отелей быстро растет, и к 2030 году превысит 1,5 трлн рублей. Необходимо, чтобы он развивался цивилизованно, а условия ведения бизнеса и регулирование поощряли честную конкуренцию между игроками", — прокомментировал руководитель направления "Авито Путешествия" Артем Кромочкин.

Сегодня на "Авито Путешествиях" представлено около 300 тысяч объектов частной недвижимости для посуточного проживания (80% от всех вариантов на рынке), а с осени 2024 года можно будет забронировать номера в 13 000 отелей по всей стране (>70% предложений всех отелей и гостиниц России).

Участие в АТАГ станет ещё одним инструментом для бизнеса, чтобы эффективно доносить позицию до власти во время разработки новых законов. Например, влияние через АТАГ может понадобиться в свете дискуссий о необходимости регулирования рынка онлайн-тревел-агентств и дополнительного контроля сдачи частного жилья в посуточную аренду, уточнили в пресс-службе.

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