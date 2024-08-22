"Авито Путешествия" вошли в Ассоциацию туристических агрегаторов

Сервис "Авито Путешествия" вступил в Ассоциацию туристических агрегаторов (АТАГ), некоммерческую ассоциацию, объединяющую крупных игроков рынка цифрового туризма. С августа 2024 года сервис стал частью АТАГ, чтобы развитие нормативно-правового поля происходило с учетом баланса интересов участников рынка и частного бизнеса, представленного на "Авито", сообщили в пресс-службе компании.
Согласно данным ООО "Тибурон" за апрель 2024 года, "Авито Путешествия" — один из крупнейших по количеству доступных для посуточной аренды частных объектов сервис в России, на платформе представлен самый большой выбор квартир, домов и апартаментов. Компания нацелена продолжать развитие рынка краткосрочного бронирования жилья для путешествий, командировок и других целей.
"Авито Путешествия", совместно с другими членами ассоциации, намерены совершенствовать отраслевую экспертизу, содействовать внедрению передовых технологий в туризм и улучшать опыт самостоятельных путешествий.
Участники ассоциации будут заниматься укреплением механизмов саморегулирования, внедрять технологические практики для улучшения потребительского опыта, взаимодействовать с органами власти на этапе мониторинга и анализа законодательных инициатив и рыночных трендов, консолидированно с другими участниками рынка доносить позицию бизнеса до значимых аудиторий, проводить исследования и популяризировать цифровые инструменты для путешествий.
"Мы давно взаимодействуем с коллегами по отрасли по вопросам, связанным с развитием рынка путешествий. Вступление в АТАГ и участие в повестке ассоциации позволяет этой работе стать более эффективной и направленной. Мы стремимся сделать путешествия по России выгодными, удобными и максимально безопасными, чтобы способствовать развитию внутреннего туризма. Диалог между компаниями особенно важен, если учитывать, что рынок посуточного жилья и отелей быстро растет, и к 2030 году превысит 1,5 трлн рублей. Необходимо, чтобы он развивался цивилизованно, а условия ведения бизнеса и регулирование поощряли честную конкуренцию между игроками", — прокомментировал руководитель направления "Авито Путешествия" Артем Кромочкин.
Сегодня на "Авито Путешествиях" представлено около 300 тысяч объектов частной недвижимости для посуточного проживания (80% от всех вариантов на рынке), а с осени 2024 года можно будет забронировать номера в 13 000 отелей по всей стране (>70% предложений всех отелей и гостиниц России).
Участие в АТАГ станет ещё одним инструментом для бизнеса, чтобы эффективно доносить позицию до власти во время разработки новых законов. Например, влияние через АТАГ может понадобиться в свете дискуссий о необходимости регулирования рынка онлайн-тревел-агентств и дополнительного контроля сдачи частного жилья в посуточную аренду, уточнили в пресс-службе.
Последние комментарии
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Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д