Tele2 назвала самые качающие села и деревни Самарской области

Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал 87 малых населенных пунктов Самарской области, где за прошедший год появились мобильная связь и интернет Tele2. Компания изучила объемы потребления голосового и интернет-трафика в деревнях и селах с численностью от 100 до 500 человек. Связь и мобильный интернет в этих населенных пунктах появились в 2023 году в рамках программы УЦН 2.0, реализованной Минцифры и ПАО "Ростелеком".

По оценке оператора, самым качающим оказалось село Энергия Кинельского района. В месяц сельчане расходуют свыше 40 ГБ трафика на одного активного пользователя интернета. На втором месте среди самых интернет-активных сел Новотроевка Алексеевского района, здесь на одного абонента приходится 38 ГБ трафика. На третьем месте по потреблению мобильного интернета стало село Тенеево Кошкинского района, на одного абонента приходится 37 ГБ. На четвертом и на пятом местах оказались деревня Колыбеловка Красноармейского района и поселок Верхние Росташи Большечерниговского района, где абоненты расходуют свыше 35 ГБ.

Для сравнения Tele2 проанализировала пользовательскую активность абонентов региональной столицы. По последним данным, каждый абонент Самары ежемесячно использует в среднем чуть больше 20 ГБ мобильного интернета. То есть жители самых интернет-активных населенных пунктов рейтинга оказались более активными data-пользователями, чем жители областной столицы.

Оператор также оценил голосовую активность жителей малых населенных пунктов Самарской области. В топ-5 самых разговорчивых вошли села Осиповка Алексеевского района и Васильевка Борского района, деревня Колыбеловка Красноармейского района, поселки Тургеневка Кинельского района и Дружба Безенчукского района. Ежегодно для голосового общения они проводят в среднем свыше 3000 часов разговоров по мобильному телефону.

Связь и мобильный интернет появились в малых населенных пунктах Самарской области в рамках федеральной программы по устранению цифрового неравенства. Проект реализуют Минцифры и ПАО "Ростелеком". Tele2 выступает в качестве центра компетенций, готовит технические решения и реализует их. В результате жители малых населенных пунктов региона могут активно пользоваться современными сервисами, общаться с близкими онлайн, работать и учиться дистанционно.

Андрей Шустов, технический директор самарского филиала Tele2:

"Построенная в рамках проекта УЦН 2.0 инфраструктура станет основой для дальнейшего цифрового развития Самарской области, а доступ к новейшим технологиям позволит вывести качество жизни самарцев на новый уровень. Мы видим высокую заинтересованность в расширении и эффективной реализации программы и со стороны руководства региона, и со стороны жителей области. Об этом говорит и постоянно растущая динамика потребления дата-трафика в малых населенных пунктах области".

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Этот проект обеспечивает новое качество жизни людей. Около 60 тысяч сельчан из малых населенных пунктов Самарской области теперь могут звонить по мобильному телефону и пользоваться интернетом. У жителей удаленных территорий появилась возможность получать самые современные цифровые сервисы, требующие высоких скоростей передачи данных".