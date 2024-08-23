Театр оперы и балета откроет сезон постановкой в 400 костюмах

Долгожданная премьера Самарского академического театра оперы и балета — опера "Сказки Гофмана" — будет представлена зрителям 5 и 6 сентября в 18:30 и 7 сентября в 15:00. Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта. Постановка в 400 костюмах откроет сезон оперного театра в Самаре.
Композитор — Жак Оффенбах. Либретто Жюля Барбье по одноименной пьесе Мишеля Карре и Жюля Барбье по мотивам произведений Эрнста Теодора Амадея Гофмана.
Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик — Евгений Хохлов. Режиссер-постановщик, художник-постановщик, художник по костюмам — Иван Складчиков. Художник по свету — Ирина Вторникова. Балетмейстер-постановщик — Ирина Филиппова.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.