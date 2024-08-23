Театр оперы и балета откроет сезон постановкой в 400 костюмах

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Долгожданная премьера Самарского академического театра оперы и балета — опера "Сказки Гофмана" — будет представлена зрителям 5 и 6 сентября в 18:30 и 7 сентября в 15:00. Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта. Постановка в 400 костюмах откроет сезон оперного театра в Самаре.