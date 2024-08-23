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Театр Культура

Театр оперы и балета откроет сезон постановкой в 400 костюмах

САМАРА. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Долгожданная премьера Самарского академического театра оперы и балета — опера "Сказки Гофмана" — будет представлена зрителям 5 и 6 сентября в 18:30 и 7 сентября в 15:00. Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта. Постановка в 400 костюмах откроет сезон оперного театра в Самаре.

Композитор — Жак Оффенбах. Либретто Жюля Барбье по одноименной пьесе Мишеля Карре и Жюля Барбье по мотивам произведений Эрнста Теодора Амадея Гофмана.

Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик — Евгений Хохлов. Режиссер-постановщик, художник-постановщик, художник по костюмам — Иван Складчиков. Художник по свету — Ирина Вторникова. Балетмейстер-постановщик — Ирина Филиппова.

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