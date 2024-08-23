Одному из лидеров химической отрасли ПАО "КуйбышевАзот" исполнилось 58 лет

23 августа 1966 года считается официальной датой рождения предприятия, когда оно заработало по полной технологической схеме.

Строительство Куйбышевского азотно-тукового завод (КАТЗ) началось в 1961 году, а уже через четыре года в 1965 г. были введены в эксплуатацию первые производственные мощности по выработке слабой азотной кислоты и аммиачной селитры. 23 августа 1966 года в цехах завода был получен собственный аммиак, и новое предприятие приступило к работе по полной технологической схеме.

Сегодня ПАО "КуйбышевАзот" — одна из ведущих российских химических компаний. Лидер в производстве полиамида в РФ, СНГ и Восточной Европе. По выработке аммиака и азотных удобрений тольяттинская компания входит в первую десятку предприятий отечественной азотной промышленности.

Последовательно модернизируя производство и внедряя современные технологии, предприятие успешно решает вопросы экологической безопасности. В июне этого года "КуйбышевАзот" стал победителем конкурса "ЭкоЛидер" в номинации "Промышленный гигант".

Компания на протяжении многих лет поддерживает благотворительные и социальные проекты, парусный спорт, детские творческие и спортивные коллективы, образовательные и медицинские учреждения, художественный и краеведческий музеи, театры Тольятти. С 2012 года "КуйбышевАзот" активно участвует в восстановлении тольяттинского леса.

В фокусе внимания компании ветераны, люди с ограниченными возможностями здоровья, талантливая молодежь. Предприятие занимается благоустройством и реализует программу "Дворовый спорт", финансируя на нескольких городских площадках работу профессиональных тренеров, закупку инвентаря, проведение соревнований, благодаря чему дети имеют возможность бесплатно заниматься спортом.

Многолетняя история "КуйбышевАзот" — это сочетание славных профессиональных традиций и современных высоких технологий, основой которых всегда был сплоченный коллектив предприятия.