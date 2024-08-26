Газоспасатели "Тольяттиазота" подтвердили квалификацию

Ведомственный газоспасательный взвод службы аварийно-спасательных формирований ТОАЗа прошел аттестацию в отраслевой комиссии Минпромторга РФ. Помимо газоспасательных, аттестация была заявлена на право ведения работ по локализации и ликвидации аварийного разлива нефти и нефтепродуктов.

Подтверждение квалификации состояло из нескольких этапов. На первом комиссия проверила необходимую документацию и оборудование. Предварительно все сотрудники службы аварийно-спасательных формирований прошли обучение у преподавателей специализированного центра из Новомосковска.

На второй стадии была организована экспертная оценка состояния и уровня готовности газоспасателей к проведению аварийно-спасательных работ на производстве. Отработка нештатной ситуации проходила на территории цеха № 13 по наливу и отгрузке аммиака "Тольяттиазота". На промплощадке было продемонстрировано специальное оборудование, включая разворачивание подпорных стенок, вакуумной установки, перекачивающей станции и боновых заграждений.

Заключительный этап аттестации включал в себя защиту перед межведомственной комиссией при Минпромторге. Свидетельство в области промышленной безопасности получено на три года.

"Тольяттиазот" скрупулезно относится к вопросам обеспечения безопасной производственной среды. В компании также оперативно реагируют на любые изменения в законодательной сфере в этой области: для сотрудников проводится дополнительное обучение и прорабатываются нестандартные ситуации. Комплексный подход позволяет успешно подтверждать уровень профессиональных компетенций службы, связанной с охраной труда и сохранением безопасности на производстве", — сообщил директор по охране труда и промышленной безопасности АО "ТОАЗ" Сергей Щербаков.