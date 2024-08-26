Участниками турнира по баскетболу Samara Open стали 343 команды

24 августа в Самаре на площади имени Куйбышева состоялся юбилейный XV турнир по баскетболу 3×3 Samara Open памяти заслуженного тренера России Юрия Павловича Тюленева. В этом году турнир установил очередной рекорд — на Samara Open 2024 зарегистрировались 343 команды. Матчи в 15 категориях проходили на 17 площадках и продлились в общей сложности 102,1 часа.

Первые награды Samara Open 2024 были разыграны в инклюзивных дисциплинах: "тихом баскетболе" и баскетболе на колясках. А вслед за ними — впервые в истории турнира — наград удостоились участники семейной категории. Организаторы отмечают, что появившаяся в Год семьи традиция обязательно будет продолжена в дальнейшем.

Среди претендентов на успех значились команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновской, Саратовской и Оренбургской областей, Республик Татарстан и Мордовия. Большинство наград осталось в Самарской области у местных игроков. Чему, без сомнения, был бы рад Юрий Павлович Тюленев — легендарный педагог и тренер, имя которого с гордостью носит баскетбольный турнир.

"Наш регион уже в 15-й раз проводит турнир, посвященный памяти заслуженного тренера России Юрия Павловича Тюленева. Мы установили очередной рекорд — в субботу мы приветствовали на турнире 343 команды из шести регионов России. Исторически сложилось, что в Куйбышевской, а затем в Самарской области баскетболом занимались, развивали его. И сегодня мы на этом не останавливаемся. По поручению врио губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева мы разрабатываем новую программу "Мастер спорта", которая будет охватывать еще более широкий круг жителей нашего региона, которые будут вовлечены в спорт, в том числе и в занятия баскетболом", — отметила, приветствуя участников турнира, Наталья Катина, врио заместителя председателя правительства Самарской области.

Владимир Аветисян, президент Федерации баскетбола Самарской области, член бюро Центрального совета Союза машиностроителей России, выразил уверенность в том, что турнир запомнится всем его участникам — и самым юным, для многих из которых это был первый опыт участия в столь масштабных соревнованиях, и тем, кто уже хорошо знает, насколько высок уровень Samara Open и как трудно добиться здесь успеха. "Благодарен организаторам нашего титульного турнира, врио губернатора Самарской области Вячеславу Андреевичу Федорищеву, правительству Самарской области, партнерам, друзьям Samara Open за поддержку, позволившую сделать этот день на главной площади губернии по-настоящему праздничным", — подчеркнул он.

Официальным партнером турнира стал Объединенный банк ВТБ и "Открытие".

"Турнир Samara Open, проводимый в память заслуженного тренера России Юрия Павловича Тюленева, уже давно стал визитной карточкой региона. И поэтому объединённый банк ВТБ и "Открытие" искренне рад быть официальным партнером этого масштабного спортивного праздника! Уверен, что успехи наших спортсменов и дальше будут воспитывать настоящих патриотов, вдохновлять подрастающее поколение на новые достижения не только в спорте, но и во всех сферах жизни", — считает Максим Папков, вице-президент, единый бизнес-лидер банков ВТБ и "Открытие" в Самарской области.