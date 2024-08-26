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Баскетбол Спорт

БК "Самара" проиграл УНИКСу - 64:72

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Баскетбольная "Самара" уступила УНИКСу в первом матче предсезонки — 64:72.

Насир Брукс двумя данками в течение трех стартовых минут обеспечил нашей команде вполне бодрый дебют. Но постепенно инициатива перешла к казанцам, которые завершили в свою пользу первую четверть (12:17), а по ходу второй доводили разницу до 10 очков. Рывком в начале третьей десятиминутки самарцы восстановили было равенство в счете (34:34) — но гости быстро вернули себе комфортное преимущество. Вернуть матчу интригу помог рывок в заключительном периоде, когда наша команда за пару минут отыграла "-14": 57:57 за шесть минут до завершения встречи. Впрочем, и на этот раз УНИКС ответил своим ускорением — и в концовку входил с небольшим заделом.

Самым результативным в составе самарской команды стал Насир Брукс, набравший 12 очков. Брендан Адамс набрал 9 очков, Александр Гудумак — 8.

Иван Пынько, форвард "Самары": "УНИКС — достаточно хороший соперник. И я бы сказал, что мы играли с ним на равных. Но в какие-то моменты было заметно, что у казанцев посплоченнее коллектив, игроки получше друг друга понимают. У нас же пока есть небольшие недопонимания в защите — но в целом за игру, которую мы показали в первом матче предсезонки с таким серьезным соперником, нам можно поставить хороший плюс. Нам еще предстоит сыграть в нескольких турнирах — и они, думаю, нам сильно помогут в плане организации игры. Дальше будет только лучше!"

30-31 августа "Самара" сыграет в Нижнем Новгороде на Кубке Хайретдинова.

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