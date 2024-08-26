Страховой Дом ВСК составил рейтинг курьезных происшествий и запросов на страхование

Страхование давно вышло за пределы привычных полисов ОСАГО и ДМС — сегодня россияне оформляют финансовую защиту для своего имущества, здоровья, бизнеса. И в практике страховщиков бывают самые курьезные случаи — как необычные запросы на страхование, так и нестандартные происшествия с клиентами. Страховой Дом ВСК составил ТОП-5 ярких историй из практики своих страховых агентов.

Мишку застрахуете?

Страховому агенту ВСК Борису неожиданно поступил звонок от постоянного клиента. Как оказалось, тот отправился с друзьями в путешествие в Горный Алтай и попросил о возможности застраховать "четырехгодовалого Мишку" от клеща. Казалось бы, стандартная ситуация, но агента смутило отсутствие у потенциального застрахованного фамилии. Когда стали выяснять, оказалось, что застраховать нужно было… настоящего бурого медведя. Так и оформили бы страховку лесному Михаилу на 1,2 млн рублей (в стоимость страхового покрытия по полису "Антиклещ" входит диагностика инфекций, лечение и реабилитация при укусе клеща).

Тверской профлист на крыше авто

Житель Твери отправился в соседний город, где приобрел профлист для строительства дома. Чтобы довезти товар до пункта назначения, он не придумал ничего лучше, как свернуть листы в рулон и прикрепить их к багажнику на крыше своего авто. В итоге в дороге листы слетели с крепежей и врезались в двери проезжающего автомобиля. Как результат — у пострадавшего авто поврежден передний бампер, левое переднее и заднее крыло, капот, стекла дверей и т. д. К счастью, ответственность виновника была застрахована по ОСАГО в ВСК, поэтому компания полностью компенсировала ущерб пострадавшему. Ну, а сам инициатор ДТП теперь страхует в нашей компании еще и сам строящийся дом.

Спирт — испарился?

Настоящая детективная история произошла на одном из провинциальных российских спиртзаводов. Предприятие получило очередную цистерну с продукцией, сотрудники перелили содержимое в спиртохранилище и заметили, что не хватает значительного объема жидкости. На самих цистернах все пломбы были на месте, каких-либо повреждений тоже не было. Пришлось обращаться к страховщику. Отдел урегулирования ВСК провел тщательное расследование совместно со службой безопасности завода. Выяснилось, что один из поставщиков предприятия оказался недобросовестным, не долив спирт при отправке. В результате виновник решил сам компенсировать недостачу. А спиртзавод — по-прежнему клиент ВСК.

Не повезло, а нашаманил

Несколько месяцев назад агент ВСК из Твери занимался рутинной работой — помогал клиенту оформить полис ОСАГО. Однако страхователь оказался (с его собственных слов)… шаманом. И пока агент проверял все детали договора, шаман решил помочь ему "изгнать бесов", пообещав, что вечером того ждет "сначала тяжесть, а потом легкость". Специалист не придал особого значения этим словам, однако вечером после работы, получив заказанный с маркетплейса товар, был приятно удивлен. Там его ждала не простая механическая вытяжка, заказанная пару дней назад, а более современная модель товара с сенсорным управлением. Просто повезло?

От любви до заявления в полицию — один полис ОСАГО

Премию за самых непредсказуемых автомобилистов однозначно получает Тверская область. Молодой человек в течение двух лет страховал свой автомобиль и мотоцикл у нашего агента Ирины (имя изменено). И в последние встречи стал проявлять к ней признаки симпатии — приносил сладости, магнитики из отпуска, и даже пытался "подружиться" в соцсетях. Не получив взаимности, он предпринял следующий шаг — обратился к сотрудникам правоохранительных органов. Причиной заявления автомобилист назвал возникшую "личную неприязнь". А спустя время снова пришел в полицию, чтобы уточнить, какие оперативные действия предпринимают сотрудники, чтобы… зародить симпатию Ирины к нему. Знает толк в романтике!