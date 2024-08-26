На Голубом озере в Самарской области прошел фестиваль глубины "Загадай желание"

В последние выходные лета, 24–25 августа, в Самарской области состоялся фестиваль глубины "Загадай желание". На Голубом озере вблизи села Старое Якушкино собрались 25 спортсменов-фридайверов из городов Тольятти, Самары, Ульяновска, Казани, Набережных Челнов и Екатеринбурга, сообщает региональный минтуризма.

"Август — время звездопадов, и нам пришла идея совместить это яркое астрономическое событие с дружескими соревнованиями по фридайвингу. А заодно познакомить другие регионы с нашим уникальным памятником природы — Голубым озером, и, конечно, дать возможность каждому участнику поймать свою падающую звезду и загадать желание", — отметил организатор фестиваля "Загадай желание" и руководитель школы фридайвинга "Freediving TLT" Виталий Козловский.

Фестивальная программа состояла из двух частей: вечернего фан-погружения и основной программы, включающей прохождение трех глубоководных дисциплин.

Вечернюю программу предваряло официальное открытие и праздничный фейерверк, который осветил темноту тысячами падающих звезд, отраженных в воде. Само озеро в эту ночь было освещено многочисленными фонарями, а на глубину уходил светящийся трос — для незабываемых фотографий данного мероприятия.

На следующий день утро началось со специальной гимнастики от сертифицированного инструктора Булата Мухаметшина, направленной на развитие легких и увеличение их объема, работу по повышению устойчивости к гипоксии и улучшению общего самочувствия. Далее стартовала основная соревновательная программа на Голубом озере, включающая три дисциплины: свободное погружение по тросу, погружение с постоянным весом без ласт и погружение с постоянным весом в биластах или моноласте.

По итогам соревнований примерно половина участников смогли достичь максимальной отметки в 20 метров, другие покоряли комфортные для них глубины. В финале все участники получили памятные медали, дипломы и командные кубки, украшенные звездами.

Уже в следующем году в планах провести фестиваль на Голубом озере при поддержке Федерации фридайвинга и с рейтинговыми зачетами для спортсменов.