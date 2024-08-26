Около 300 специалистов кадровых служб региональных предприятий пройдут обучение по привлечению кадров

В Самарской области начался второй поток обучения специалистов кадровых служб крупных и средних предприятий региона. Образовательная программа "Специалист по управлению персоналом" была разработана министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области, чтобы повысить эффективность работы кадровых служб в условиях, когда свободных вакансий на предприятиях региона значительно больше, чем безработных граждан.

Программа обучения направлена на решение следующих задач: знакомство слушателей с современными технологиями поиска новых сотрудников и сохранения действующего персонала, совершенствование работы специалистов кадровых служб с внедрением принципов бережливого производства.

На открытии обучения с приветственным словом выступила врио заместителя председателя Правительства Самарской области Наталья Катина.

"Предприятия Самарской области сейчас испытывают высокую кадровую потребность. Рынок труда из рынка соискателей превратился в рынок работодателей. В связи со сложившимися условиями необходимо оперативно менять подходы при подборе и управлении персоналом. Думаю, благодаря тем знаниям, которые вы здесь получите, эту задачу удастся решить. Вам нужно научиться и не бояться взаимодействовать с государственными органами, с образовательными организациями, то есть с теми структурами, которые вам помогут привлечь необходимые кадры".

Образовательная программа "Специалист по управлению персоналом" является уникальным продуктом Самарской области. Все учебные модули сформированы по предложениям региональных работодателей. В разработке программы участвовали региональные эксперты. Также своим опытом поделятся представители крупных организаций области. Предусмотрено проведение тренингов, что даст возможность слушателям уже во время обучения выработать тактику внедрения новых методов работы.

Особое внимание уделяется информированию работодателей о возможности получить государственную поддержку.

Всего в этом году планируется обучение порядка 300 специалистов по управлению персоналом предприятий и организаций Самарской области.

В регионе по поручению руководителя области Вячеслава Федорищева разрабатывается программа социально-экономического развития, которая будет учитывать, в том числе, вопросы привлечения кадров в губернию. Программа рассчитана на ближайшие 5 лет, принять участие в ее подготовке и формировании может каждый житель области.