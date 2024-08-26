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Экология Общество

"Свежий взгляд": нефтяники Сызрани провели экологический конкурс для школьников

СЫЗРАНЬ. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Более 120 учащихся школ Правобережья приняли участие в традиционном экологическом конкурсе детского творчества "Свежий взгляд". Организатором мероприятия уже в девятый раз выступает АО "Сызранский НПЗ" (дочернее общество НК "Роснефть") при поддержке Западного управления министерства образования и науки Самарской области.

Фото: предоставлено Сызранским НПЗ

Свои работы представили юные жители Сызрани, Октябрьска и Сызранского района. В этом году темой конкурса стала охрана редких животных, в том числе находящихся под опекой НК "Роснефть".

Юные экологи рисовали, снимали видеоролики, создавали презентации и поделки своими руками. Особое внимание они уделили программе по изучению и охране популяции редкой хищной птицы — орлана-белохвоста, которая реализуется в национальном парке "Самарская Лука" на средства гранта, выделенного самарскими нефтяниками, в том числе Сызранским НПЗ.

Для самых активных участников и победителей провели торжественную церемонию награждения. Ребята получили награды, приняли участие в обучающей эковикторине и прослушали рассказ о природоохранной деятельности компании "Роснефть".

Наиболее интересным моментом встречи стал мастер-класс по созданию экологической картинки с изображением дельфина или орлана-белохвоста, фоном для которой стал спил дерева.

Девиз конкурса тоже придумали сами дети: "Если любишь край родной, береги природу!". Такой слоган поставила на своем рисунке с изображением орлана-белохвоста победительница номинации — восьмиклассница школы № 5 Анастасия Архипова.

Второе место в этой же номинации занял Арсений Агапитов из школы № 3. Третьеклассник изобразил целое семейство орланов и сопроводил работу стихотворением:

Орланы парят высоко над землей,
Любуются люди их красотой,
Давайте же будем природу любить,
Чтоб Землю для будущего сохранить.

Все ребята без исключения проявили творческую фантазию и глубокое знание темы охраны животных. Организаторы отметили, что все презентации, поступившие на конкурс в этом году, отличались вдумчивым подходом и глубокой проработкой вопроса.

Экологическое воспитание будущих поколений — одно из важнейших направлений в рамках стратегии "Роснефть-2030". Наряду с этим Сызранский НПЗ реализует комплекс мероприятий по снижению техногенной нагрузки на окружающую среду.

Помимо чисто производственных проектов много внимания уделяется воспитательной и разъяснительной работе с коллективом, которая охватывает и семьи сотрудников. Лучшее воспитание — своим примером, считают на предприятии.

Работники АО "СНПЗ" — постоянные участники акций по очистке береговых зон рек и городских территорий. На заводе ведется раздельный сбор твердых коммунальных отходов — макулатуры и пластика. Внедряются элементы системы "Зеленый офис", в том числе электронный документооборот.

Традиционно проводятся экологические фестивали и творческие конкурсы на природоохранную тематику для жителей города Сызрани, экологические уроки в школах и детсадах. Нефтяники реализуют программу системного озеленения Сызрани, участвуют в лесовосстановительных акциях в Сызранском районе, проводят акции по зарыблению Волги.

Гид потребителя

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