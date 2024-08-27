Оторвало ногу: в Самарской области расследуют странное ДТП с отбойником

21-летний парень остался без ноги из-за ДТП на трассе Самара — Новокуйбышевск. Как сообщил Волга Ньюс автоюрист Сергей Кайзеров, причиной аварии мог стать неправильно установленный отбойник.
ДТП произошло 27 июля этого года. ВАЗ-2113 врезался в отбойник. Металлическое ограждение пробило машину насквозь.
В результате сидевший на переднем сиденье пассажир получил тяжелую травму — ему оторвало ногу. Как следует из материалов оформления ДТП, пострадавшего доставили в больницу — в реанимационный блок.
Во время опроса водитель ВАЗ-2113 рассказал, что ехал со стороны Самары в направлении поселка Журавли со скоростью примерно 90-100 км в час. И он, и пассажир были пристегнуты ремнями безопасности. У машины был включен ближний свет фар.
"Я старался держаться левее полосы, по которой я двигался, чтобы не зацепить обочину. В последний момент увидел, что посередине проезжей части установлено металлическое барьерное ограждение. Я начал маневрировать для того, чтобы избежать столкновения с отбойником. Не справился с управлением и допустил наезд на препятствие", — объяснил водитель.
Очевидцы говорят, что дорога в этом месте очень странная. Например, нет дорожных знаков. Ночью здесь, мол, ничего не видно. Да и отбойник как будто сделан не по стандартам.
"По предварительным данным, этот отбойник был установлен неправильно в связи с тем, что есть расхождения между районами. На этом месте заканчивается один район и начинается другой. А отбойник, судя по всему, не углубили в землю", — прокомментировал автоюрист Сергей Кайзеров.
В полиции сразу возбудили дело об административном правонарушении — неправильном расположении транспортного средства на проезжей части. Сейчас ведется разбирательство.
Потерпевшие планируют обратиться в суд с иском против дорожной службы, которая содержит дорогу.
Последние комментарии
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.