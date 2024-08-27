Оторвало ногу: в Самарской области расследуют странное ДТП с отбойником

21-летний парень остался без ноги из-за ДТП на трассе Самара — Новокуйбышевск. Как сообщил Волга Ньюс автоюрист Сергей Кайзеров, причиной аварии мог стать неправильно установленный отбойник.

ДТП произошло 27 июля этого года. ВАЗ-2113 врезался в отбойник. Металлическое ограждение пробило машину насквозь.

В результате сидевший на переднем сиденье пассажир получил тяжелую травму — ему оторвало ногу. Как следует из материалов оформления ДТП, пострадавшего доставили в больницу — в реанимационный блок.

Во время опроса водитель ВАЗ-2113 рассказал, что ехал со стороны Самары в направлении поселка Журавли со скоростью примерно 90-100 км в час. И он, и пассажир были пристегнуты ремнями безопасности. У машины был включен ближний свет фар.



"Я старался держаться левее полосы, по которой я двигался, чтобы не зацепить обочину. В последний момент увидел, что посередине проезжей части установлено металлическое барьерное ограждение. Я начал маневрировать для того, чтобы избежать столкновения с отбойником. Не справился с управлением и допустил наезд на препятствие", — объяснил водитель.

Очевидцы говорят, что дорога в этом месте очень странная. Например, нет дорожных знаков. Ночью здесь, мол, ничего не видно. Да и отбойник как будто сделан не по стандартам.

"По предварительным данным, этот отбойник был установлен неправильно в связи с тем, что есть расхождения между районами. На этом месте заканчивается один район и начинается другой. А отбойник, судя по всему, не углубили в землю", — прокомментировал автоюрист Сергей Кайзеров.



В полиции сразу возбудили дело об административном правонарушении — неправильном расположении транспортного средства на проезжей части. Сейчас ведется разбирательство.

Потерпевшие планируют обратиться в суд с иском против дорожной службы, которая содержит дорогу.