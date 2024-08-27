ВСК сравнил стоимость лечения от онкологии в России и за рубежом

По оценкам Страхового Дома ВСК, в России стремительно растет спрос на страховые продукты с защитой от критических заболеваний, прежде всего, от онкологии. Не менее 74% обращений по таким полисам — это запросы на прохождение профилактических check-up. В целом, лечение онкологии внутри страны примерно на 33% дешевле, чем за границей.
В среднем, лечение онкологических заболеваний в России, включая перелет и нахождение в медицинской организации (для граждан, выбравших клинику не в своем регионе), составляет более 7,5 млн рублей. Весь процесс страхового урегулирования включает в себя: организацию выплаты заболевшему по результатам первого обращения после диагностирования онкологии, сбор необходимой медицинской документации, подбор клиник для лечения, выбор даты и времени приемов в соответствии с предпочтениями пациента и клинической ситуацией, обеспечение второго медицинского мнения, и в течение 1-2 недель — направление на лечение в стационар.
Для сравнения, в среднем организация аналогичного лечения за границей, с временным переездом и проживанием, составляет около 10 млн рублей. Самым востребованным направлением для медицинского туризма среди россиян сегодня является Израиль — на него приходится 62% страховых событий в рамках полисов от критических заболеваний, покрывающих получение медпомощи за границей. Суммарно 24% застрахованных выбирают для лечения европейские страны (преимущественно Германию и Австрию), 14% — остальные страны (Южная Корея и пр.).
Одним из самых сложных случаев за последний год стало обращение пациента с редким заболеванием — злокачественной нейроэндокринной опухолью легкого (примерно 0,6 случаев на 100 000 человек в год). Пациент выбрал для лечения Израиль. Страховая компания оплатила клиенту перелет и проживание, а также полный цикл лечения общей стоимостью более 10 млн рублей. Примерно 66% расходов (67 тыс. евро) пришлось на операцию по резекции легкого (лобэктомия, пневмонэктомия). Также пациент прошел дорогостоящую процедуру ПЭТ-КТ (метод диагностики с радионуклидной визуализацией) с применением субстрата октреотида DOTATATE с галлием 68Ga — редко применяющийся протокол исследования для верификации нейроэндокринной природы опухоли, определения распространения, стадии и плана лечения.
"По оценкам Минздрава в России на 7,6% выросло число выявленных онкологических заболеваний, а также на 1,8% увеличилась смертность от рака. Одним из ключевых способов борьбы с данным недугом является ранняя диагностика и своевременное оказание медицинской помощи. Именно поэтому полисы страхования от критических заболеваний пользуются все большим спросом во всем мире, и, в частности, в РФ. Наличие программы позволяет своевременно и оперативно проходить профилактические осмотры, быстро, без долгого ожидания записи получить консультацию профильных специалистов, второе медицинское мнение, а также оперативное направление в стационар лучших российских и зарубежных клиник. Т.е. наличие страховки позволяет в несколько раз сократить время с момента постановки диагноза до получения лечения, что значительно повышает шансы на выздоровление", — отмечает Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.