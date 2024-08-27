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Страхование Финансы

ВСК сравнил стоимость лечения от онкологии в России и за рубежом

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По оценкам Страхового Дома ВСК, в России стремительно растет спрос на страховые продукты с защитой от критических заболеваний, прежде всего, от онкологии. Не менее 74% обращений по таким полисам — это запросы на прохождение профилактических check-up. В целом, лечение онкологии внутри страны примерно на 33% дешевле, чем за границей.

В среднем, лечение онкологических заболеваний в России, включая перелет и нахождение в медицинской организации (для граждан, выбравших клинику не в своем регионе), составляет более 7,5 млн рублей. Весь процесс страхового урегулирования включает в себя: организацию выплаты заболевшему по результатам первого обращения после диагностирования онкологии, сбор необходимой медицинской документации, подбор клиник для лечения, выбор даты и времени приемов в соответствии с предпочтениями пациента и клинической ситуацией, обеспечение второго медицинского мнения, и в течение 1-2 недель — направление на лечение в стационар.

Для сравнения, в среднем организация аналогичного лечения за границей, с временным переездом и проживанием, составляет около 10 млн рублей. Самым востребованным направлением для медицинского туризма среди россиян сегодня является Израиль — на него приходится 62% страховых событий в рамках полисов от критических заболеваний, покрывающих получение медпомощи за границей. Суммарно 24% застрахованных выбирают для лечения европейские страны (преимущественно Германию и Австрию), 14% — остальные страны (Южная Корея и пр.).

Одним из самых сложных случаев за последний год стало обращение пациента с редким заболеванием — злокачественной нейроэндокринной опухолью легкого (примерно 0,6 случаев на 100 000 человек в год). Пациент выбрал для лечения Израиль. Страховая компания оплатила клиенту перелет и проживание, а также полный цикл лечения общей стоимостью более 10 млн рублей. Примерно 66% расходов (67 тыс. евро) пришлось на операцию по резекции легкого (лобэктомия, пневмонэктомия). Также пациент прошел дорогостоящую процедуру ПЭТ-КТ (метод диагностики с радионуклидной визуализацией) с применением субстрата октреотида DOTATATE с галлием 68Ga — редко применяющийся протокол исследования для верификации нейроэндокринной природы опухоли, определения распространения, стадии и плана лечения.

"По оценкам Минздрава в России на 7,6% выросло число выявленных онкологических заболеваний, а также на 1,8% увеличилась смертность от рака. Одним из ключевых способов борьбы с данным недугом является ранняя диагностика и своевременное оказание медицинской помощи. Именно поэтому полисы страхования от критических заболеваний пользуются все большим спросом во всем мире, и, в частности, в РФ. Наличие программы позволяет своевременно и оперативно проходить профилактические осмотры, быстро, без долгого ожидания записи получить консультацию профильных специалистов, второе медицинское мнение, а также оперативное направление в стационар лучших российских и зарубежных клиник. Т.е. наличие страховки позволяет в несколько раз сократить время с момента постановки диагноза до получения лечения, что значительно повышает шансы на выздоровление", — отмечает Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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