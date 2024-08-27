Два самарца стали фигурантами уголовного дела об организации незаконной миграции

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В Самаре возбудили уголовное дело в отношении двух местных жителей, которых подозревают в организации незаконной миграции (п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Об этом сообщает УФСБ России по Самарской области.