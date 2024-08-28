В Самаре на ул. Ямской горел частный дом

Во вторник, 27 августа, в 16:24 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Ямская в столице региона, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Управления.

На месте происшествия горели домашние вещи на площади 5 кв. м. На тушение были направлены шесть огнеборцев.

Пожар удалось ликвидировать в 16:52. Данных о пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.