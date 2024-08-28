В Самарском театре драмы пройдет III Лаборатория молодой режиссуры

30 и 31 августа на сцене Самарского академического театра драмы им. М. Горького будут представлены эскизы трех спектаклей в рамках III Лаборатории молодой режиссуры. В этом году Лаборатория посвящена произведениям великого русского драматурга Александра Островского. Показы эскизов проходят перед началом 174-го сезона, открытие которого состоится 21 сентября спектаклем "Тартюф" (16+).
Лаборатория молодой режиссуры — возможность обрести новое название в репертуаре (если какой-то эскиз признается интересным для доработки) и режиссера, который уже нашел общий язык с труппой.
Артисты театра за краткий, но невероятно интенсивный период репетиций получают мощный профессиональный тренинг, режиссеры — новый профессиональный опыт, а зрители — неожиданную для них возможность приобщиться к театральному процессу и увидеть момент рождения спектакля.
30 августа в 18:00 на большой сцене будет показан эскиз спектакля "Женитьба Бальзаминова" (режиссер Ирина Васильева, 16+); 31 августа в 14:00 на экспериментальной сцене — "Не от мира сего" (режиссер Дмитрий Егоров, 16+); 31 августа в 18:00 на большой сцене — "Гроза" (режиссер Владимир Золотарь, 16+).
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.