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Театр Культура

В Самарском театре драмы пройдет III Лаборатория молодой режиссуры

САМАРА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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30 и 31 августа на сцене Самарского академического театра драмы им. М. Горького будут представлены эскизы трех спектаклей в рамках III Лаборатории молодой режиссуры. В этом году Лаборатория посвящена произведениям великого русского драматурга Александра Островского. Показы эскизов проходят перед началом 174-го сезона, открытие которого состоится 21 сентября спектаклем "Тартюф" (16+).

Лаборатория молодой режиссуры — возможность обрести новое название в репертуаре (если какой-то эскиз признается интересным для доработки) и режиссера, который уже нашел общий язык с труппой.
Артисты театра за краткий, но невероятно интенсивный период репетиций получают мощный профессиональный тренинг, режиссеры — новый профессиональный опыт, а зрители — неожиданную для них возможность приобщиться к театральному процессу и увидеть момент рождения спектакля.
30 августа в 18:00 на большой сцене будет показан эскиз спектакля "Женитьба Бальзаминова" (режиссер Ирина Васильева, 16+); 31 августа в 14:00 на экспериментальной сцене — "Не от мира сего" (режиссер Дмитрий Егоров, 16+); 31 августа в 18:00 на большой сцене — "Гроза" (режиссер Владимир Золотарь, 16+).

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