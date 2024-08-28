Почему бренд Bjorn Larsen выбирает мембранные ткани CONFIDENCE?

Bjorn Larsen славится производством качественной и функциональной верхней одежды. Выбор специалистов бренда всегда падает на самые передовые материалы в отшиве изделий. Одним из таких является мембранная ткань CONFIDENCE, которая играет ключевую роль в коллекциях бренда.

Этот материал эффективно выводит пар изнутри, одновременно блокируя холодный ветер и препятствуя проникновению влаги внутрь. Куртки, выполненные из этой ткани, создают оптимальный микроклимат, сохраняя тепло и предотвращая перегрев, что делает их идеальными для различных погодных условий. Переплетение ткани диагональное, поэтому материал обладает текстурной поверхностью, стойкой к грязи и поддающейся с легкостью чистке.

Преимущества CONFIDENCE

Водонепроницаемость и защита от ветра. Мембранная ткань имеет маркировку по двум показателям, к примеру, 3000/3000, где первый указывает на уровень водонепроницаемости, а второй — на способность материала пропускать пар. Мембранная ткань CONFIDENCE, используемая в Bjorn Larsen, обладает водонепроницаемостью в 3000 мм водяного столба, что надежно защищает от дождя и снега. Кроме того, эта ткань превосходно блокирует ветер, что делает ее отличным выбором для тех, кто ценит защитные свойства вещей от непогоды.

Показатель для CONFIDENCE составляет 3000 г/м2/24 часа, что позволяет материалу эффективно отводить излишки тепла и влаги, поддерживая необходимый микроклимат внутри одежды. Это особенно важно для активных людей, которые нуждаются в защите от перегрева и охлаждения.

Долговечность и износостойкость. Материал не боится стирки, быстро сохнет и не теряет свойства даже после многократного использования. Специальная пропитка защищает волокна, гарантируя длительный срок службы и сохранение всех преимуществ материала.

Сохранение тепла. Ткани CONFIDENCE не только обеспечивают защиту от ветра и воды, но и эффективно сохраняют тепло, не задерживая влагу. Эти материалы создают идеальный микроклимат даже в экстремальных условиях, позволяя коже "дышать" и поддерживая естественные процессы теплообмена. Для усиления этих свойств под изделие часто надевают поддевки из флиса, которые также способствует отводу влаги.

Легкость и свобода движений. Вы будете ощущать максимальный комфорт при движении, будь то прогулка, путешествие или занятие спортом. Материал легкий, ваш пуховик может весить всего 900 граммов, что делает его идеальным для активного образа жизни.

Почему Bjorn Larsen выбирает CONFIDENCE

Бьерн Ларсен всегда стремится использовать современные материалы, которые обеспечивают высокий уровень комфорта и защиты в любых условиях погоды. Мембранная ткань CONFIDENCE именно такая — она долговечна, защищает от влаги, ветра и холода, обеспечивая при этом циркуляцию воздуха.

Все ключевые модели верхней одежды Бьерн Ларсен выполнены из мембранных тканей. Например, мужская куртка Аляска Tromsø обладает эффектом "memory", позволяя ткани возвращаться в исходное состояние без заломов. Также мембранная ткань используется в зимней куртке Аляска Narvik, защищающей от сильных морозов, и в демисезонном бомбере Hamar. Bjorn Larsen который идеально подходит для переменчивой погоды.

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Современные технологии позволяют создавать высокотехнологичную одежду из мембранных материалов, которые соединяются с другими слоями ткани методом ламинирования или нанесения жидкого раствора. Это повышает долговечность и функциональность изделий, делая их подходящими для экстремальных условий.

Изначально мембрана использовалась в космической индустрии, но сегодня она находит широкое применение в производстве одежды и аксессуаров для активного образа жизни.

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