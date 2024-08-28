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Пенсионеры в самарских селах стали чаще пользоваться интернетом

САМАРА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В районах области абоненты пенсионного возраста за год начали использовать на 15% больше интернет‑трафика. Также они удерживают лидерство по продолжительности телефонных звонков, сообщают специалисты МегаФона после анализа обезличенных данных клиентов.

Фото: предоставлено пресс-службой МегаФона

Как показывает big data оператора, летом 2024 года сельчане старшей возрастной группы в среднем прокачивают по 10,9 Гбайт в месяц. Суммарно на них приходится 14% дататрафика в сёлах и деревнях. Особенно охотно в онлайн выходят женщины: они переписываются в мессенджерах и изучают соцсети на 21% дольше, чем ровесникимужчины. Если говорить о населённых пунктах, то по среднемесячному трафику на абонента старше 60 лет впереди Петровский в Большечерниговском районе, Смолькино в Сызранском и Чувичи в Хворостянском.

Кроме того, пенсионеры сохраняют первенство в телефонных разговорах: на их счету 27% голосового трафика в малых населенных пунктах. Один человек в среднем проговаривает в месяц почти 10 часов. Подолгу общаться с близкими любят абоненты из Мочалеевки в Похвистневском районе, Тамбовки в Большеглушицком и Хворостянки в Хворостянском районе.

"Интернет дает возможность поддерживать связь с родными, которые находятся далеко, развивать новые навыки и упрощать решение повседневных задач. Учитывая растущий интерес у сельчан старшего возраста к интернет-технологиям, мы совершенствуем инфраструктуру связи за пределами городов. За последние три месяца инженеры установили объекты связи в селах и поселках Сызранского, Красноярского, Ставропольского и Шенталинского районов. Теперь улучшенное качество связи доступно для жителей Печерских Выселок, Новой Рачейки, Грачевки и других небольших населенных пунктов", — рассказал директор МегаФона в Самарской области Виктор Югай.

Растущая востребованность интернетсервисов влияет и на выбор телефонов. Кнопочные модели сейчас предпочитает лишь 23% пенсионеров, у 77% — смартфоны. Наиболее популярны Xiaomi Redmi 9A, Xiaomi Redmi 9C NFC и Samsung Galaxy A12.

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