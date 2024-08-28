Пенсионеры в самарских селах стали чаще пользоваться интернетом

В районах области абоненты пенсионного возраста за год начали использовать на 15% больше интернет‑трафика. Также они удерживают лидерство по продолжительности телефонных звонков, сообщают специалисты МегаФона после анализа обезличенных данных клиентов.
Как показывает big data оператора, летом 2024 года сельчане старшей возрастной группы в среднем прокачивают по 10,9 Гбайт в месяц. Суммарно на них приходится 14% дата‑трафика в сёлах и деревнях. Особенно охотно в онлайн выходят женщины: они переписываются в мессенджерах и изучают соцсети на 21% дольше, чем ровесники‑мужчины. Если говорить о населённых пунктах, то по среднемесячному трафику на абонента старше 60 лет впереди Петровский в Большечерниговском районе, Смолькино в Сызранском и Чувичи в Хворостянском.
Кроме того, пенсионеры сохраняют первенство в телефонных разговорах: на их счету 27% голосового трафика в малых населенных пунктах. Один человек в среднем проговаривает в месяц почти 10 часов. Подолгу общаться с близкими любят абоненты из Мочалеевки в Похвистневском районе, Тамбовки в Большеглушицком и Хворостянки в Хворостянском районе.
"Интернет дает возможность поддерживать связь с родными, которые находятся далеко, развивать новые навыки и упрощать решение повседневных задач. Учитывая растущий интерес у сельчан старшего возраста к интернет-технологиям, мы совершенствуем инфраструктуру связи за пределами городов. За последние три месяца инженеры установили объекты связи в селах и поселках Сызранского, Красноярского, Ставропольского и Шенталинского районов. Теперь улучшенное качество связи доступно для жителей Печерских Выселок, Новой Рачейки, Грачевки и других небольших населенных пунктов", — рассказал директор МегаФона в Самарской области Виктор Югай.
Растущая востребованность интернет‑сервисов влияет и на выбор телефонов. Кнопочные модели сейчас предпочитает лишь 23% пенсионеров, у 77% — смартфоны. Наиболее популярны Xiaomi Redmi 9A, Xiaomi Redmi 9C NFC и Samsung Galaxy A12.
Последние комментарии
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Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д