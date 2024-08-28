Страховой Дом ВСК застраховал здоровье сотрудников аэропорта в Геленджике

Краснодарский филиал Страхового Дома ВСК обеспечил полисами ДМС сотрудников Общества с ограниченной ответственностью "Аэропорт Геленджик".
Под страховой защитой находится здоровье около 200 сотрудников аэропорта. Страховая сумма по договору — более 60 млн рублей.
Страховой Дом ВСК второй год подряд страхует здоровье сотрудников ООО "Аэропорт Геленджик".
Последние комментарии
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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.