ХК "Лада" проиграл "Амуру" в Челябинске

ХК "Лада" потерпел второе поражение на Кубке губернатора Челябинской области, сообщает пресс-служба автозаводцев.
В среду, 28 августа, тольяттинцы встречались с "Амуром" из Хабаровска. Игра закончилась поражением "Лады" со счетом 2:3. Шайбы забросили Никита Михайлов (Сафин, Государев, 11:57) и Денис Баранцев (Михайлов, Владимиров, 42:28).
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