СберСтрахование застраховала крупный бизнес в Поволжье на 1,5 трлн рублей

Чаще всего полисы оформляют для защиты имущества (1 трлн рублей), строительно-монтажных работ (190 млрд рублей), а также страхования ответственности (25 млрд рублей). Об этом заявил генеральный директор СберСтрахования Михаил Волков на пресс-конференции в Самаре.
В топ-5 наиболее популярных видов страхования в Поволжье также вошли морское страхование (6,2 млрд рублей) и грузоперевозки (5,8 млрд рублей).
Наибольшие страховые суммы в регионе приходятся на теплоэнергетический комплекс — 329,2 млрд рублей, отрасль машиностроения — 242,4 млрд рублей, химическую промышленность — 200,1 млрд рублей, металлургию — 86,1 млрд рублей и строительную отрасль — 77,9 млрд рублей.
Если проанализировать портфель СберСтрахования по субъектам, то лидер по страховым суммам в Самарской области — машиностроение (238,9 млрд рублей), в Ульяновской области — автомобилестроение (29,1 млрд рублей), в Астраханской области — строительная отрасль (33,6 млрд рублей), а в Пензенской — компании, создающие объекты инфраструктуры (5 млрд рублей).
Теплоэнергетический комплекс лидирует по объёму страховых сумм в Волгоградской (111,6 млрд рублей), Саратовской (125,2 млрд рублей) и Оренбургской областях (77,3 млрд рублей).
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.