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Страхование Финансы

СберСтрахование застраховала крупный бизнес в Поволжье на 1,5 трлн рублей

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Чаще всего полисы оформляют для защиты имущества (1 трлн рублей), строительно-монтажных работ (190 млрд рублей), а также страхования ответственности (25 млрд рублей). Об этом заявил генеральный директор СберСтрахования Михаил Волков на пресс-конференции в Самаре.

В топ-5 наиболее популярных видов страхования в Поволжье также вошли морское страхование (6,2 млрд рублей) и грузоперевозки (5,8 млрд рублей).

Наибольшие страховые суммы в регионе приходятся на теплоэнергетический комплекс — 329,2 млрд рублей, отрасль машиностроения — 242,4 млрд рублей, химическую промышленность — 200,1 млрд рублей, металлургию — 86,1 млрд рублей и строительную отрасль — 77,9 млрд рублей.

Если проанализировать портфель СберСтрахования по субъектам, то лидер по страховым суммам в Самарской области — машиностроение (238,9 млрд рублей), в Ульяновской области — автомобилестроение (29,1 млрд рублей), в Астраханской области — строительная отрасль (33,6 млрд рублей), а в Пензенской — компании, создающие объекты инфраструктуры (5 млрд рублей).

Теплоэнергетический комплекс лидирует по объёму страховых сумм в Волгоградской (111,6 млрд рублей), Саратовской (125,2 млрд рублей) и Оренбургской областях (77,3 млрд рублей).

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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