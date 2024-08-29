СберСтрахование застраховала крупный бизнес в Поволжье на 1,5 трлн рублей

Чаще всего полисы оформляют для защиты имущества (1 трлн рублей), строительно-монтажных работ (190 млрд рублей), а также страхования ответственности (25 млрд рублей). Об этом заявил генеральный директор СберСтрахования Михаил Волков на пресс-конференции в Самаре.

В топ-5 наиболее популярных видов страхования в Поволжье также вошли морское страхование (6,2 млрд рублей) и грузоперевозки (5,8 млрд рублей).

Наибольшие страховые суммы в регионе приходятся на теплоэнергетический комплекс — 329,2 млрд рублей, отрасль машиностроения — 242,4 млрд рублей, химическую промышленность — 200,1 млрд рублей, металлургию — 86,1 млрд рублей и строительную отрасль — 77,9 млрд рублей.

Если проанализировать портфель СберСтрахования по субъектам, то лидер по страховым суммам в Самарской области — машиностроение (238,9 млрд рублей), в Ульяновской области — автомобилестроение (29,1 млрд рублей), в Астраханской области — строительная отрасль (33,6 млрд рублей), а в Пензенской — компании, создающие объекты инфраструктуры (5 млрд рублей).

Теплоэнергетический комплекс лидирует по объёму страховых сумм в Волгоградской (111,6 млрд рублей), Саратовской (125,2 млрд рублей) и Оренбургской областях (77,3 млрд рублей).