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Страхование Финансы

Социальная ответственность в приоритете: исследование "Ингосстраха" и НАФИ

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В условиях высокой конкуренции при поиске молодых и перспективных кадров компании стремятся отличаться не только предложением выгодных условий, но и соблюдением ESG-принципов, подразумевающих внедрение в бизнес-процессы лучших управленческих, социальных и экологических практик. Совместное исследование аналитического центра НАФИ и "Ингосстраха" показало, как с 2022 года изменилось отношение молодых россиян к ESG-принципам, ожидаемым от работодателей.

Рассматривая аспект соблюдения ESG-принципов, молодежь больше всего ценит социальную ответственность работодателей: заботу о здоровье и профессиональном развитии персонала, соблюдение прав и ответственность перед поставщиками и клиентами. В динамике двух лет доля молодежи, выражающей такое мнение, почти не изменилась (93% сегодня, 92% — в 2022 году).

Относительно 2022 года снизились доли тех молодых соискателей, для кого важны высокое качество корпоративного управления (с 89% до 86%). Доля тех, для кого значима экологическая ответственность работодателя, наоборот, выросла (80% сегодня против 74% два года назад).

При выборе между работодателем с хорошей репутацией в сфере социальной ответственности и более высокой заработной платой молодые россияне чаще предпочитают выбрать организацию с высокой социальной ответственностью (49%). Наиболее распространено такое мнение среди соискателей 18-23 лет (54%) и женщин всех возрастов (55%). При этом высокую зарплату предпочли бы 45% опрошенных.

Выбирая между более высокой зарплатой и хорошей репутацией компании в корпоративном управлении, чаще опрошенные предпочитают наличие высокого уровня корпоративного управления (49%). Наиболее значим данный фактор для молодых людей 18-23 лет (57%) и девушек (54% против 44% мужчин). Вместе с тем для 46% участников опроса решающим является фактор более высокой заработной платы.

В то же время, когда выбор стоит между более высокой зарплатой и соблюдением принципов экологической ответственности, две трети молодых россиян предпочитают выбирать работу с более высокой зарплатой (59%). Неготовность отказаться от более высокого уровня зарплаты чаще демонстрируют опрошенные в возрасте 30-35 лет (65%) и те, кто в настоящий момент работает (64%). Отказаться от более высокого дохода в пользу экологически ответственного работодателя готов каждый третий (35%).

"Ингосстрах" — социально ответственная компания, которая не только следит за ESG-тенденциями, но и активно следует им. Исследование, проведенное совместно с нашим партнером, показывает, что мы движемся в верном направлении, так как одной из наших задач является привлечение молодых талантливых кадров, которым важно, чтобы их работодатель соблюдал принципы экологического, социального и корпоративного управления", — отметила Юлия Глухова, директор департамента маркетинга и коммуникаций "Ингосстраха".

Всероссийский опрос молодежи проведен аналитическим центром НАФИ по заказу "Ингосстраха" в августе 2024 года. Статистическая погрешность данных не превышает 3,1%.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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