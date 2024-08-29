Директора детского лагеря из Самарской области будут судить за выпавшего из окна ребенка

Прокуратура Красноярского района Самарской области утвердила обвинительное заключение директору детского оздоровительного лагеря. Женщине вменяют п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью").

По версии следствия, директор лагеря нарушила требования к обустройству помещений для детей. На окнах не были установлены ограничители, не позволяющие их полностью открывать. В результате в августе 2023 г. из окна одного из корпусов выпал ребенок. Несовершеннолетняя получила тяжкие травмы.

Директор лагеря полностью признала вину. Уголовное дело направят в Красноярский районный суд.