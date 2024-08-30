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Инвестиции Финансы

Субсидия до 4 млн рублей на лизинг спецтехники ZAUBERG в CARCADE

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Лизинговая компания CARCADE предлагает приобрести специальную технику бренда ZAUBERGс использованием скидки-субсидии в размере до 4 млн. рублей в рамках сотрудничества с официальным поставщиком марки — компанией ООО "ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ". Предложение действует на договоры, заключенные до 31 декабря 2024 года.

Согласно условиям партнерской программы, клиенты CARCADE смогут приобрести популярные модели бульдозеров, экскаваторов, мини-погрузчиков и других типов техники. При формировании графика лизинговых платежей субсидия будет учитываться в авансе, уменьшая сумму первого платежа от лизингополучателя. Так, например, мини-погрузчик МN850-G2 доступен с выгодой в размере 100 тыс. рублей, грейдер GR-150 °C станет дешевле на 600 тыс. рублей, а на экскаватор EX-980W скидка на лизинг составит 4 млн. рублей. Подробные условия и полный перечень доступных к приобретению в рамках спецпредложениямоделей техники можно уточнить у финансовых консультантов CARCADE.

Финансирование по специальной программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Программа финансирования в CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 0%, выкупным платежом до 60% на срок до 84 месяцев.Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: возвратный лизинг, регистрация ТС в Гостехнадзоре, программа автопомощи на дороге 24/7. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение различных страховых продуктов в график договора, а количество финансируемых единиц техники доступно без ограничений на одно юридическое лицо.

Оставить заявку на подбор специальной техники по нужным параметрам и лизинговые расчеты можно по телефону горячей линии 8 800 7003030, у финансовых консультантов CARCADE или на сайте.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5x91vS4

ИНН 3905019765

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Последние комментарии

Амина Фомина 23 января 2024 05:44 Электронный сертификат: программа техпомощи на дорогах вышла на новый уровень

Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.

Сергей Калуга 03 октября 2023 13:18 Электронный сертификат: программа техпомощи на дорогах вышла на новый уровень

Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?

Dmitry Lakotsenin 17 января 2017 15:21 В реновацию исторического центра Самары будет вложено почти 120 млн руб. от Газбанка

Не все так просто в королевстве(

Thought Mind 06 августа 2014 19:52 Спрос на облигации региона превысил предложение в 2,5 раза

значит Самарскую область ждет инфляция

Thought Mind 06 августа 2014 19:52 Спрос на облигации региона превысил предложение в 2,5 раза

ёёё! так дорого!

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