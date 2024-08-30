Субсидия до 4 млн рублей на лизинг спецтехники ZAUBERG в CARCADE

Лизинговая компания CARCADE предлагает приобрести специальную технику бренда ZAUBERGс использованием скидки-субсидии в размере до 4 млн. рублей в рамках сотрудничества с официальным поставщиком марки — компанией ООО "ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ". Предложение действует на договоры, заключенные до 31 декабря 2024 года.

Согласно условиям партнерской программы, клиенты CARCADE смогут приобрести популярные модели бульдозеров, экскаваторов, мини-погрузчиков и других типов техники. При формировании графика лизинговых платежей субсидия будет учитываться в авансе, уменьшая сумму первого платежа от лизингополучателя. Так, например, мини-погрузчик МN850-G2 доступен с выгодой в размере 100 тыс. рублей, грейдер GR-150 °C станет дешевле на 600 тыс. рублей, а на экскаватор EX-980W скидка на лизинг составит 4 млн. рублей. Подробные условия и полный перечень доступных к приобретению в рамках спецпредложениямоделей техники можно уточнить у финансовых консультантов CARCADE.

Финансирование по специальной программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Программа финансирования в CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 0%, выкупным платежом до 60% на срок до 84 месяцев.Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: возвратный лизинг, регистрация ТС в Гостехнадзоре, программа автопомощи на дороге 24/7. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение различных страховых продуктов в график договора, а количество финансируемых единиц техники доступно без ограничений на одно юридическое лицо.

Оставить заявку на подбор специальной техники по нужным параметрам и лизинговые расчеты можно по телефону горячей линии 8 800 7003030, у финансовых консультантов CARCADE или на сайте.