От Калининграда до Владивостока: в конкурсе "Звезда удачи" от ВСК участвуют страховые агенты из разных регионов

Свыше 7,1 тысяч агентов ВСК из разных регионов страны ведут борьбу за новые автомобили в рамках конкурса "Звезда удачи".

До конца декабря агенты и кураторы Страхового Дома ВСК принимают участие в конкурсе "Звезда удачи", в рамках которого могут получить новые автомобили. Марка автомобилей уже известна — это Haval Jolion New белого цвета. По условиям, компания начисляет участникам баллы за продажи полисов страхования имущества физических лиц, ипотеки, каско и ДМС.

На сегодняшний день конкурсные баллы получили свыше 7,1 тысяч агентов. Более половины агентов вовлечены в конкурс в Кировском, Марийском, Тверском, Санкт-Петербургском и Ярославском филиалах.

Участие в конкурсе прозрачное, за промежуточными результатами можно следить в Личном кабинете агента (ЛКА).

"Мы разбили участников на 4 группы по территориям, это позволяет агентам с разными портфелями и из разных городов участвовать в конкурсе на равных правах и условиях", — отмечает Анатолий Краснов, руководитель Центра агентских и офисных продаж.

Конкурс "Звезда удачи" проводится среди агентов Страхового Дома ВСК с марта по декабрь 2024 года. Агенты, набравшие определенные баллы за продажи полисов, могут выиграть главный приз — автомобиль.

Всего ВСК вручит 6 автомобилей победителям финала конкурса среди агентов и еще один — победителю в номинации среди франшизеров и агентов-кураторов — за привлечение новых активных продавцов.

Финал и итоги конкурса будут подведены в феврале 2025 года в рамках празднования дня рождения компании. Страховые агенты, заработавшие от 100 баллов, но не взявшие главный приз, получат звезды на цифровой платформе "СВОИ", на которые можно купить мерч в корпоративном магазине ВСК.

В конкурсе могут принимать участие агенты вне зависимости от стажа работы.