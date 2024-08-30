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От Калининграда до Владивостока: в конкурсе "Звезда удачи" от ВСК участвуют страховые агенты из разных регионов Социальная ответственность в приоритете: исследование "Ингосстраха" и НАФИ ООО "Сбербанк Страхование" застраховало крупный бизнес в Поволжье на 1,5 трлн рублей Страховой Дом ВСК застраховал здоровье сотрудников аэропорта в Геленджике "Ингосстрах" выступит генеральным партнером ИНСФОРУМа

Страхование Финансы

От Калининграда до Владивостока: в конкурсе "Звезда удачи" от ВСК участвуют страховые агенты из разных регионов

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Свыше 7,1 тысяч агентов ВСК из разных регионов страны ведут борьбу за новые автомобили в рамках конкурса "Звезда удачи".

До конца декабря агенты и кураторы Страхового Дома ВСК принимают участие в конкурсе "Звезда удачи", в рамках которого могут получить новые автомобили. Марка автомобилей уже известна — это Haval Jolion New белого цвета. По условиям, компания начисляет участникам баллы за продажи полисов страхования имущества физических лиц, ипотеки, каско и ДМС.

На сегодняшний день конкурсные баллы получили свыше 7,1 тысяч агентов. Более половины агентов вовлечены в конкурс в Кировском, Марийском, Тверском, Санкт-Петербургском и Ярославском филиалах.

Участие в конкурсе прозрачное, за промежуточными результатами можно следить в Личном кабинете агента (ЛКА).

"Мы разбили участников на 4 группы по территориям, это позволяет агентам с разными портфелями и из разных городов участвовать в конкурсе на равных правах и условиях", — отмечает Анатолий Краснов, руководитель Центра агентских и офисных продаж.

Конкурс "Звезда удачи" проводится среди агентов Страхового Дома ВСК с марта по декабрь 2024 года. Агенты, набравшие определенные баллы за продажи полисов, могут выиграть главный приз — автомобиль.

Всего ВСК вручит 6 автомобилей победителям финала конкурса среди агентов и еще один — победителю в номинации среди франшизеров и агентов-кураторов — за привлечение новых активных продавцов.

Финал и итоги конкурса будут подведены в феврале 2025 года в рамках празднования дня рождения компании. Страховые агенты, заработавшие от 100 баллов, но не взявшие главный приз, получат звезды на цифровой платформе "СВОИ", на которые можно купить мерч в корпоративном магазине ВСК.

В конкурсе могут принимать участие агенты вне зависимости от стажа работы.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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