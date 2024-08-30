От Калининграда до Владивостока: в конкурсе "Звезда удачи" от ВСК участвуют страховые агенты из разных регионов

Свыше 7,1 тысяч агентов ВСК из разных регионов страны ведут борьбу за новые автомобили в рамках конкурса "Звезда удачи".
До конца декабря агенты и кураторы Страхового Дома ВСК принимают участие в конкурсе "Звезда удачи", в рамках которого могут получить новые автомобили. Марка автомобилей уже известна — это Haval Jolion New белого цвета. По условиям, компания начисляет участникам баллы за продажи полисов страхования имущества физических лиц, ипотеки, каско и ДМС.
На сегодняшний день конкурсные баллы получили свыше 7,1 тысяч агентов. Более половины агентов вовлечены в конкурс в Кировском, Марийском, Тверском, Санкт-Петербургском и Ярославском филиалах.
Участие в конкурсе прозрачное, за промежуточными результатами можно следить в Личном кабинете агента (ЛКА).
"Мы разбили участников на 4 группы по территориям, это позволяет агентам с разными портфелями и из разных городов участвовать в конкурсе на равных правах и условиях", — отмечает Анатолий Краснов, руководитель Центра агентских и офисных продаж.
Конкурс "Звезда удачи" проводится среди агентов Страхового Дома ВСК с марта по декабрь 2024 года. Агенты, набравшие определенные баллы за продажи полисов, могут выиграть главный приз — автомобиль.
Всего ВСК вручит 6 автомобилей победителям финала конкурса среди агентов и еще один — победителю в номинации среди франшизеров и агентов-кураторов — за привлечение новых активных продавцов.
Финал и итоги конкурса будут подведены в феврале 2025 года в рамках празднования дня рождения компании. Страховые агенты, заработавшие от 100 баллов, но не взявшие главный приз, получат звезды на цифровой платформе "СВОИ", на которые можно купить мерч в корпоративном магазине ВСК.
В конкурсе могут принимать участие агенты вне зависимости от стажа работы.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.