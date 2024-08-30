Крупные предприятия Поволжья застраховали на 1,5 трлн рублей

СберСтрахование застраховала крупные предприятия Поволжья на 1,5 трлн рублей. Чаще всего полисы оформляют для защиты имущества (1 трлн рублей), строительно-монтажных работ (190 млрд рублей), а также страхования ответственности (25 млрд рублей). Об этом заявил генеральный директор СберСтрахования Михаил Волков на состоявшейся 28 августа в отделении Сбера Самары пресс-конференции.

В топ-5 наиболее популярных видов страхования в Поволжье также вошли морское страхование (6,2 млрд рублей) и грузоперевозки (5,8 млрд рублей). Наибольшие страховые суммы в регионе приходятся на топливно-энергетический комплекс — 329,2 млрд рублей, отрасль машиностроения — 242,4 млрд рублей, химическую промышленность — 200,1 млрд рублей, металлургию — 86,1 млрд рублей и строительную отрасль — 77,9 млрд рублей.

Лидером по страховым суммам в Самарской области идет машиностроение (238,9 млрд рублей), в Ульяновской области — автомобилестроение (29,1 млрд рублей), в Астраханской области — строительная отрасль (33,6 млрд рублей), а в Пензенской — компании, создающие объекты инфраструктуры (5 млрд рублей).

Топливно-энергетический комплекс лидирует по объему страховых сумм в Волгоградской (111,6 млрд рублей), Саратовской (125,2 млрд рублей) и Оренбургской областях (77,3 млрд рублей).

"Несмотря на то, что крупный бизнес более устойчив к различным нештатным ситуациям, повреждения имущества могут стать не только серьезным вызовом для финансового благополучия компании, но также привести к простою организации. Это, в свою очередь, лишь еще больше усугубит ситуацию. В этом контексте страхование позволяет предпринимателям заниматься развитием своего дела, не переживая о том, откуда брать дополнительные средства на ликвидацию последствий стихийных бедствий и аварий. За период с января по июль СберСтрахование выплатила 400,6 млн рублей бизнесу в Поволжье.

Большинство (80%) одобренных заявлений на выплату приходятся на страхование имущества, 15% — на страхование строительно-монтажных работ, еще 4% — на морское страхование", — говорит Михаил Волков.

Наталия Цайтлер, председатель Поволжского банка Сбербанка, подчеркнула, что успешное развитие бизнеса в Поволжье — это основа устойчивого роста экономики поволжских регионов. "СберСтрахование нацелено на предоставление качественной и доступной страховой защиты, что может позволить местным предприятиям уверенно смотреть в будущее и развиваться в условиях современного рынка. Сбер готов поддерживать и укреплять бизнес-среду в Поволжье, помогая бизнесу в выборе и обеспечении надежных страховых продуктов, которые помогут справляться с любыми вызовами времени", — сказала руководитель.

Жилье под защитой

Спрос на добровольное страхование жилья в Самарской области вырос на 17%. За семь месяцев 2024 года жители Самарской области уже оформили 43 тыс. полисов страхования жилья в СберСтраховании.

На ипотечное страхование пришлось 77% полисов защиты жилья, оформленных в регионе, на добровольное — 23%. При этом интерес к добровольной защите домов и квартир в регионе растет: с начала года заключено на 17% больше таких полисов, чем за аналогичный период прошлого года. Количество заключенных договоров ипотечного страхования сопоставимо с результатами прошлого года.

Всего на Самарскую область пришлось 27% от всех оформленных полисов страхования жилья в Поволжье, на втором месте Саратовская область (16% от общего количества полисов), а на третьем — Волгоградская область (15%).

В общей сложности жители Поволжья в этом году приобрели 159 тыс. полисов ипотечного и добровольного страхования недвижимости.

Страховой полис помогает минимизировать финансовые потери в случае пожара или затопления жилого помещения. В таких чрезвычайных ситуациях жители теряются в состоянии стресса и забывают о полисе. В таких случаях специалисты страховых компаний могут сами связаться с пострадавшими и сообщить о необходимых действиях.

Так, СберСтрахование выплатила 868 млн рублей клиентам, чье жилье пострадало от паводков в апреле этого года. Всего компания урегулировала более 2,4 тыс. страховых случаев по этому бедствию. Большая часть выплат, 53% от общего объема, компания произвела по полисам добровольной защиты жилья, 47% — по договорам ипотечного страхования. Сильнее всего от паводков пострадала Оренбургская область. Компания выплатила жителям региона 527 млн рублей, это 61% от общей суммы компенсаций. На полисы ипотечного страхования пришлось 68% выплат, остальную часть получили держатели полисов добровольной защиты жилья.

"Задача страхования — обеспечить поддержку клиентов в экстренной ситуации. Поэтому, когда происходят события, подобные паводкам в Оренбургской и соседних областях, мы первые выходим на связь и напоминаем о себе. Это очень важно, ведь на фоне стресса человек не всегда вспоминает, что его жилье защищено страховым полисом. К тому же понимание, что он не остается с проблемой один на один, помогает легче пережить случившееся. На сегодняшний день мы произвели выплаты практически по всем полученным заявлениям от пострадавших в Оренбургской области. Суммарно выплатили в регионе более 500 млн рублей, а самая крупная из компенсированных сумм составила 4,3 млн рублей. Эти цифры очередное напоминание о том, какой непредсказуемой может быть природа и какими тяжелыми у этого могут быть последствия", — отметил Михаил Волков.

Застраховали автомобили

Спрос на полисы каско для китайских автомобилей в Самарской области за первые 7 месяцев 2024 года вырос в 12 раз. При этом самой страхуемой маркой стала отечественная Lada. На российский бренд Lada пришелся 21% от всех заключенных полисов каско в регионе. Она была лидером и в прошлом году. Следом идут китайские марки Geely (12%) и Haval (9%), южнокорейская Kia (7%) и японская Toyota (5%). В прошлом году Kia была на второй строчке. Далее шли Hyundai, Renault и Skoda.

Всего за январь–июль этого года в регионе было оформлено на 70% больше полисов каско, чем за аналогичный период прошлого года. Доля полисов для китайских марок составила 33% среди всех заключенных договоров каско в Самарской области.

Подумали о здоровье

С января по июль 2024 года по медицинским страховым программа в СберСтраховании застрахованы 21,6 тыс. жителей Поволжья.

Терапевт является одним из самых посещаемых специалистов по ДМС во всех регионах Поволжья. В Самарской области он возглавляет топ (3,7%), опережая по популярности неврологов (2,8%) и гастроэнтерологов (1,8%).

Если говорить о медицинских процедурах, то жители Самарской области чаще всего получают направления на физиотерапию (7%) и общие анализы (6%). На пятом месте — массаж (3,1%), а на девятом — лечение кариеса и установка пломб (1,9%).