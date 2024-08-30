"Ладью" покинул форвард Роман Яковлев

Тольяттинскую "молодежку" покинул форвард Роман Яковлев.

Состав "Ладьи" Яковлев пополнил нынешней весной и в рамках подготовки к сезону 2024/2025 успел провести четыре контрольных матча, в которых отметился одной заброшенной шайбой.

Контракт с 19-летним хоккеистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.