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Сотрудники АО "Транснефть – Приволга" отмечены наградами по случаю профессионального праздника

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В аппарате управления АО "Транснефть — Приволга" в г. Самаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику — Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Сотрудников и ветеранов предприятия поздравили руководители АО "Транснефть — Приволга" и представители правительства Самарской области.

Работники предприятия были удостоены ведомственных и корпоративных наград. Так, звание "Почетный нефтяник" присвоено начальнику линейной производственно-диспетчерской станции "Екатериновка" Волгоградского районного управления Э. Н. Гладкому. Почетными грамотами и благодарностями Министерства энергетики РФ отмечены 15 человек. Фотопортреты десяти работников размещены на Доске почета предприятия.

"Вся наша жизнь неразрывно связана с предприятием: здесь формируются традиции и преемственность поколений, создаются крепкие семьи и трудовые династии. И эти традиции позволяют нам сохранять и приумножать не только производственные достижения, но и нашу историю. Каждый из вас вносит свой вклад в большое и важное дело, обеспечивая эффективное развитие нефтепроводного комплекса и укрепление экономики страны", — отметил в ходе торжественной церемонии генеральный директор АО "Транснефть — Приволга" Д. Ю. Бузлаев.

Врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Д. Ю. Богданов, поздравляя коллектив с профессиональным праздником, зачитал поздравительный адрес от имени временно исполняющего обязанности губернатора Самарской области В. А. Федорищева: "От эффективного труда вашего коллектива во многом зависят укрепление энергетического, промышленного, экспортного потенциала страны, создание современных рабочих мест, формирование спроса на передовые технологии и квалифицированные кадры".

Всего различными видами наград отмечены 233 работника компании за личный вклад в реализацию производственных задач по обеспечению надежной транспортировки нефти, в том числе 41 сотрудник получил почетное звание "Ветеран системы "Транснефть".

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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и спарку надо работать эффективнее

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