Сотрудники АО "Транснефть – Приволга" отмечены наградами по случаю профессионального праздника

В аппарате управления АО "Транснефть — Приволга" в г. Самаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику — Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Сотрудников и ветеранов предприятия поздравили руководители АО "Транснефть — Приволга" и представители правительства Самарской области.

Работники предприятия были удостоены ведомственных и корпоративных наград. Так, звание "Почетный нефтяник" присвоено начальнику линейной производственно-диспетчерской станции "Екатериновка" Волгоградского районного управления Э. Н. Гладкому. Почетными грамотами и благодарностями Министерства энергетики РФ отмечены 15 человек. Фотопортреты десяти работников размещены на Доске почета предприятия.

"Вся наша жизнь неразрывно связана с предприятием: здесь формируются традиции и преемственность поколений, создаются крепкие семьи и трудовые династии. И эти традиции позволяют нам сохранять и приумножать не только производственные достижения, но и нашу историю. Каждый из вас вносит свой вклад в большое и важное дело, обеспечивая эффективное развитие нефтепроводного комплекса и укрепление экономики страны", — отметил в ходе торжественной церемонии генеральный директор АО "Транснефть — Приволга" Д. Ю. Бузлаев.

Врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Д. Ю. Богданов, поздравляя коллектив с профессиональным праздником, зачитал поздравительный адрес от имени временно исполняющего обязанности губернатора Самарской области В. А. Федорищева: "От эффективного труда вашего коллектива во многом зависят укрепление энергетического, промышленного, экспортного потенциала страны, создание современных рабочих мест, формирование спроса на передовые технологии и квалифицированные кадры".

Всего различными видами наград отмечены 233 работника компании за личный вклад в реализацию производственных задач по обеспечению надежной транспортировки нефти, в том числе 41 сотрудник получил почетное звание "Ветеран системы "Транснефть".