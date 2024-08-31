Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг US Open и в "одиночке", и в паре

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг турнира в США, пишет championat.com.

В матче второго круга она обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто со счетом 7:5, 6:1, 6:2.

Продолжительность встречи составила 2 часа 24 минуты. За это время Павлюченкова выполнила четыре эйса, допустила восемь двойных ошибок и реализовала семь из десяти брейк-пойнтов. На счету Коччаретто две подачи навылет, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.

В следующем круге Павлюченкова сыграет с Игой Свёнтек.

В парном разряде Анастасия с россиянкой Миррой Андреевой разгромили дуэт Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия)/Алисия Паркс (США) — 6:3, 6:0.

Продолжительность встречи составила 1 час 4 минуты. В рамках встречи Андреева и Павлюченкова выполнили четыре подачи навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Осорио-Серрано и Паркс два эйса, шесть двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В третьем круге Мирра Андреева и Анастасия Павлюченкова сыграют с победительницами матча Магда Линетт (Польша)/Питон Стирнс (США) — Кристина Младенович (Франция)/Чжан Шуай (Китай).