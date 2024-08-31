Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг US Open и в "одиночке", и в паре

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг турнира в США, пишет championat.com.
В матче второго круга она обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто со счетом 7:5, 6:1, 6:2.
Продолжительность встречи составила 2 часа 24 минуты. За это время Павлюченкова выполнила четыре эйса, допустила восемь двойных ошибок и реализовала семь из десяти брейк-пойнтов. На счету Коччаретто две подачи навылет, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.
В следующем круге Павлюченкова сыграет с Игой Свёнтек.
В парном разряде Анастасия с россиянкой Миррой Андреевой разгромили дуэт Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия)/Алисия Паркс (США) — 6:3, 6:0.
Продолжительность встречи составила 1 час 4 минуты. В рамках встречи Андреева и Павлюченкова выполнили четыре подачи навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Осорио-Серрано и Паркс два эйса, шесть двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.
В третьем круге Мирра Андреева и Анастасия Павлюченкова сыграют с победительницами матча Магда Линетт (Польша)/Питон Стирнс (США) — Кристина Младенович (Франция)/Чжан Шуай (Китай).
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!