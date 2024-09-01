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Преступления Происшествия

Покупка букета к 1 сентября обернулась для самарчанки потерей более миллиона рублей

САМАРА. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 34-летняя местная жительница, искавшая букет ко Дню знаний, стала жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Со слов потерпевшей, она решила заказать букет цветов для своего сына ко Дню знаний. Не найдя ничего, что бы ей могло понравится, женщина наткнулась на ссылку, в которой предоставлялись роскошные букеты по подозрительно низкой стоимости. Списавшись с "продавцом", потерпевшей пояснили, что цветы выращиваются в собственных теплицах, и компания не тратится на экспорт растений. Женщина поверила злоумышленникам и оформила предзаказ, перейдя по ссылке, высланной ей мошенниками, и ввела все данные своей банковской карты. Через непродолжительное время самарчанка заметила списание со своего счета более 1 млн руб., которые та копила для обустройства квартиры.

Женщина поняла, что ее обманули мошенники и незамедлительно обратилась в полицию за помощью. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

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