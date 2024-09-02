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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Самарские родители смогут следить за безопасностью детей в режиме онлайн

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Цифровая экосистема МТС запустила новый функционал в сервисе Кто/Где: теперь в нем можно настраивать геозоны и push-уведомления, которые позволяют получать сообщения, когда дети приходят в школу или возвращении домой. Сервис передает информацию даже при нестабильной работе GPS.

Геозоны — это виртуальные пространства, установленные в определенных границах на карте. В приложении можно настраивать до 10 геозон и получать уведомления при входе и выходе из них. Сервис работает на алгоритме машинного обучения, определяя местоположение с точностью до 21 метра.

Приложение получает данные не только от привычных спутниковых систем, но и от базовых станций, что дает возможность определять конкретное место при отключенном или нестабильном GPS. Для обеспечения безопасности персональных данных обмен координатами возможен только с теми, кто дал на это согласие.

"Спрос на геосоциальные сервисы растет. Родители хотят быть уверены в безопасности своих детей, которые посещают школу, кружки и тренировки, ходят на прогулки. Новый сервис от МТС Кто/Где позволяет в режиме реального времени определить местонахождение близких людей. Особенную актуальность сервис обретает во время учебного сезона", — прокомментировал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Среднемесячное число пользователей приблизилось к отметке 100 тыс. человек. Более 60% из них не являются абонентами МТС. Согласно данным, пользователи приложения используют сервис четыре раза в день, а суточная активность достигает пика в 17:00. В топ регионов по числу пользователей вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская область, Нижегородская область, Республика Башкортостан, Ростовская и Новосибирская области.

"Кто/Где" — сервис, который дает возможность пользователям в режиме реального времени узнавать о местоположении своих близких, даже при нестабильной работе GPS. Приложение доступно бесплатно для пользователей всех операторов на iOS и Android, а новый метод получения данных по базовым станциям и Wi-Fi сетям уже внедрен в бета-формате.

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