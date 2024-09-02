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Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК застраховал имущество Туапсинского морского торгового порта

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Краснодарский филиал Страхового Дома ВСК заключил договор комплексного страхования имущественного комплекса Акционерного Общества "Туапсинский морской торговый порт".

Страховая защита действует в течение года. Страховая сумма по договору — более 9 млрд рублей.

Страховой Дом ВСК сотрудничает с АО "Туапсинский морской торговый порт" по нескольким видам страхования.

АО "Туапсинский морской торговый порт" — основной стивидорный оператор в глубоководном порту Туапсе, обслуживает морские торговые пути с более чем 27 странами мира.

Компания объединяет специализированные терминалы по обработке зерновых, нефтеналивных и ро-ро грузов и управляет собственным флотом буксиров и вспомогательных судов.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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