Страховой Дом ВСК застраховал имущество Туапсинского морского торгового порта

Краснодарский филиал Страхового Дома ВСК заключил договор комплексного страхования имущественного комплекса Акционерного Общества "Туапсинский морской торговый порт".
Страховая защита действует в течение года. Страховая сумма по договору — более 9 млрд рублей.
Страховой Дом ВСК сотрудничает с АО "Туапсинский морской торговый порт" по нескольким видам страхования.
АО "Туапсинский морской торговый порт" — основной стивидорный оператор в глубоководном порту Туапсе, обслуживает морские торговые пути с более чем 27 странами мира.
Компания объединяет специализированные терминалы по обработке зерновых, нефтеналивных и ро-ро грузов и управляет собственным флотом буксиров и вспомогательных судов.
Последние комментарии
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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.