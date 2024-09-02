Страховой Дом ВСК застраховал имущество Туапсинского морского торгового порта

Краснодарский филиал Страхового Дома ВСК заключил договор комплексного страхования имущественного комплекса Акционерного Общества "Туапсинский морской торговый порт".

Страховая защита действует в течение года. Страховая сумма по договору — более 9 млрд рублей.

Страховой Дом ВСК сотрудничает с АО "Туапсинский морской торговый порт" по нескольким видам страхования.

АО "Туапсинский морской торговый порт" — основной стивидорный оператор в глубоководном порту Туапсе, обслуживает морские торговые пути с более чем 27 странами мира.

Компания объединяет специализированные терминалы по обработке зерновых, нефтеналивных и ро-ро грузов и управляет собственным флотом буксиров и вспомогательных судов.